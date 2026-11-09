"Probablemente todavía estaba borracho al día siguiente, así que lo llevé bastante bien". Max Verstappen soltó la frase el jueves, en la conferencia de prensa de la FIA en Interlagos. Kimi Antonelli acababa de coronarse en México a los 20 años y a Max le preguntaron cómo había llevado los compromisos con la prensa tras ganar el primero de sus cuatro títulos, en 2021.
De la última fila al podio, la exhibición de Super Max en Interlagos
El piloto de Red Bull largó 21º y en los primeros 110 segundos de carrera ya estaba 11.º. Terminó segundo en Interlagos y amplió su ventaja en la pelea por el subcampeonato. Max volvió a ser Super Max.
El viernes, en la segunda práctica, Max volvió a hacerse escuchar, esta vez por radio. Su ingeniero, Tom Hart, le explicó que el sistema se estaba adaptando y que Verstappen no tenía un ajuste a mano para corregir la caja de cambios, los rebajes. Max preguntó si tenía que hablarle él mismo al motor y ensayó el mensaje. "¡Embrague, estoy cambiando de marcha! ¡Si no me haces caso, te voy a castigar!".
El más rápido del sábado, a la última fila
Pese a los problemas con los rebajes y la dirección asistida, Verstappen fue tercero en las dos prácticas del viernes. El sábado a la mañana marcó 1m11s622 en el último ensayo, 25 milésimas más rápido que Antonelli. Horas más tarde, en la clasificación bajo la lluvia, pasó la Q1 y dejó el auto en boxes durante la Q2. Quedó 16.º.
Red Bull había cambiado el motor de combustión, el turbo y el escape. La sanción acumulada era de 30 puestos y lo mandaba a la última grilla. El sábado, Max dudaba de que el modo de sobrepaso le sirviera tanto como el DRS del año anterior en Interlagos. Si llovía, también tendría menos visibilidad y menos potencia extra para atacar.
El domingo, antes de la largada, el ídolo del futbol brasileño Neymar pasó por el box de Red Bull y le regaló una camiseta del Santos con el número 10 y el apellido Verstappen en la espalda. Lo había puesto segundo en su pronóstico. Horas más tarde, sería el encargado de agitar la bandera a cuadros, con Super Max en la segunda posición.
Los 110 segundos de Verstappen
En la vuelta de reconocimiento, Max encontró más agarre del que esperaba. Cuando se apagó el semáforo tardó en reaccionar. El viernes había bromeado con retar al embrague. Después de la carrera contó que en la largada lo había accionado mal él mismo, riéndose de su propio error.
Super Max se encontró con poco espacio en la S de Senna, pero salió mejor hacia la recta opuesta y ahí superó a Franco Colapinto. Más adelante se tiró por adentro de Charles Leclerc y terminó de pasarlo por la línea más mojada. Lo que tracciona el Red Bull fue sin dudas una de las razones de su remontada.
En la sala de prensa anotábamos cada puesto que ganaba. Max cerró la primera vuelta 13.º y ya nos preguntábamos hasta dónde podía llegar. En la recta principal pasó a Fernando Alonso. En el frenaje de la curva 1, le amagó por adentro a Carlos Sainz y lo pasó por afuera. Ya iba 11.º mientras Antonelli lideraba la carrera. En la tercera vuelta se metió entre los diez y en la undécima, tras pasar a Liam Lawson, ya estaba quinto.
Lo que cambió con los blandos
Norris había parado en la vuelta 16 para poner gomas de seco. Verstappen esperó un giro más y volvió cuarto, detrás de su compañero Isack Hadjar. La vuelta en pista demás con intermedios según la telemetría pudo costarle hasta siete segundos frente a los punteros.
Todos con blandos en la pista de Interlagos, y Max sostenía otro problema. En las curvas rápidas, la parte trasera del Red Bull se le iba mucho más que en los entrenamientos.
Pero aparecieron los errores de Antonelli en la primera curva lo dejaron tercero. En la vuelta 38, Hadjar le cedió el segundo puesto por indicación de Red Bull. Para entonces, Norris estaba a más de nueve segundos. Max volvió a boxes en la 45 por otro juego de blandos y recuperó el segundo lugar cuando se completaron las paradas de los de adelante.
En la vuelta 62, la lluvia lo mandó otra vez a boxes. Volvió a los intermedios, pero el auto seguía sin darle el agarre del comienzo. Después de la carrera, Verstappen se preguntó si había sufrido algún daño o perdido carga aerodinámica. Cruzó la meta a 14,602 segundos de Norris, con Hadjar tercero para completar el doble podio de Red Bull, cuidándole las espaldas.
Con el título ya en manos de Antonelli, el podio dejó a Verstappen con 279 puntos, 17 más que George Russell en la pelea por el subcampeonato. Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Norris también siguen en carrera por el segundo puesto.
En 2024, Max ganó en Interlagos desde el 17.º cajón. En 2025 salió de boxes y terminó tercero. Ayer largo 21, y después de ganar 19 lugares, se permitió una broma en la conferencia. Para el año que viene, dijo, le gustaría largar un poquito más adelante.