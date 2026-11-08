Lando Norris tuvo un domingo perfecto en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, aunque el festejo de su victoria terminó con una escena tan inesperada como divertida. El piloto británico de McLaren protagonizó un percance durante la celebración en el podio de Interlagos, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.
Lando Norris rompió la botella de champán y protagonizó un insólito festejo en Brasil
El piloto de McLaren celebró su victoria en Interlagos con un accidente inesperado en el podio: destrozó la botella y terminó frente a los fuegos artificiales.
Después de quedarse con el primer puesto de la carrera, Norris recibió el trofeo y se preparó para realizar uno de sus habituales trucos con la botella de champán. Sin embargo, esta vez la maniobra no salió como esperaba: al golpear la base contra el suelo para provocar que la bebida saliera por la parte superior, el envase se rompió por completo.
El incidente no terminó allí. Cuando el británico dio un paso hacia adelante, pareció recibir directamente en el rostro el impacto de los fuegos artificiales que acompañaban la ceremonia del podio.
La secuencia quedó registrada en las imágenes de la celebración y generó numerosas reacciones entre los fanáticos de la categoría. A pesar del doble contratiempo, Norris no pareció sufrir lesiones y se tomó la situación con humor junto a Max Verstappen e Isack Hadjar, quienes completaron el podio en el segundo y tercer puesto, respectivamente.
Un truco que salió mal
La particular forma de celebrar de Norris no es nueva. El británico utiliza esta técnica desde sus primeros años en las categorías formativas del automovilismo. En lugar de agitar la botella y luego rociar a sus compañeros, golpea la base contra el piso para generar una salida de champán a presión.
El propio piloto había explicado el funcionamiento del truco durante una participación en el podcast F1 Explains, en el que detalló que el secreto está en evitar que el recipiente se rompa.
Para conseguirlo, según había contado, es necesario utilizar una botella especialmente gruesa y resistente. En Interlagos, sin embargo, el impacto terminó provocando el efecto contrario y el envase cedió contra el suelo.
Las imágenes del episodio circularon rápidamente por las redes sociales. Los usuarios destacaron la sucesión de situaciones que protagonizó el británico: primero rompió la botella y después quedó expuesto a los fuegos artificiales del escenario.
El episodio se convirtió en uno de los momentos más comentados de la ceremonia y sumó una anécdota particular a la victoria del piloto de McLaren.
Victoria en Interlagos
Más allá del accidentado festejo, Norris tuvo una actuación destacada en el circuito de Interlagos. El británico consiguió su tercera victoria de la temporada 2026 después de imponerse en una carrera marcada por condiciones cambiantes.
El piloto de McLaren superó a Max Verstappen por 14,602 segundos y aseguró el primer lugar, mientras que Isack Hadjar completó el podio.
De esta manera, Norris cerró una jornada exitosa en Brasil, aunque su celebración terminó siendo tan protagonista como el resultado deportivo. La rotura de la botella y el inesperado encuentro con la pirotecnia dejaron una de las escenas más curiosas del Gran Premio.