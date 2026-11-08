"Creo que me vio y levantó, no pasó nada", contó Franco Colapinto en la zona mixta. El argentino terminó 13.º, entre Fernando Alonso y su compañero Pierre Gasly.
El cruce en boxes que llevó a Colapinto y Antonelli ante los comisarios
La lluvia los llevó a parar sobre el final en Interlagos. El Mercedes salió de su lugar justo cuando Franco iba rumbo al box de Alpine. La FIA citó a los dos pilotos para escuchar sus versiones.
Cuando volvió la lluvia, Franco paró en la vuelta 63 para poner intermedios. Iba rumbo al cajón de Alpine cuando el Mercedes de Kimi Antonelli arrancó después de su cambio de gomas.
Después de la carrera, los comisarios citaron a los dos pilotos y a un representante de cada equipo. Lo que tienen que determinar es si Mercedes le dio salida a Antonelli cuando el Alpine ya estaba demasiado cerca. El artículo B1.6.2a del reglamento deportivo prohíbe liberar un auto del puesto de detención si la maniobra puede poner en riesgo a otro piloto o al personal de boxes, o provocar daños a otro coche.
El artículo B1.6.2a del reglamento deportivo prohíbe liberar un auto del puesto de detención si la maniobra puede poner en riesgo a otro piloto o al personal de boxes, o provocar daños a otro coche.
Colapinto cruzó la meta 13.º, entre Fernando Alonso y su compañero Pierre Gasly. En la clasificación provisional, Antonelli quedó quinto. La decisión de los comisarios sobre el cruce en boxes seguía pendiente.