La invitación de Alpine era para cenar el sábado. Después de una tarde en la que la lluvia demoró la clasificación en Interlagos, la cena se canceló. El encuentro se pasó al domingo a las 9.15. Así que, en la mañana de la carrera, nos sentamos a desayunar con la gente del equipo y los colegas argentinos que estamos cubriendo el Gran Premio.
La lluvia cambió la cena por un desayuno con Alpine en Interlagos
El Litoral estuvo en el hospitality del equipo en la mañana del Gran Premio de San Pablo. Pierre Gasly saludó a los periodistas argentinos y Franco Colapinto apareció sobre el final con la camiseta de Boca en la mano.
Afuera estaba fresco, con mucha humedad y un cielo que por momentos se ponía bien oscuro. Adentro, empezamos por contar cómo trabaja cada medio y cómo estábamos cubriendo el Gran Premio. De Alpine estaban James Lloyd y Clarisse Hoffmann, del equipo de prensa. Felipe Mc Gough ayudó a armar el encuentro, nos avisó del cambio de planes y además como siempre nos colaboró para tener de la mejor manera estos encuentros el fin de semana.
Después hablamos de algo que nos pasa cada vez que termina una tanda. Mientras los pilotos se bajan del auto, nosotros ya estamos buscando los datos para contar qué pasó en pista. Una de las cosas que conversamos con Alpine fue cómo hacer para que los informes del equipo lleguen más rápido a los medios argentinos.
También nos presentaron a María, del equipo de redes sociales de Alpine. A partir de ahí volvimos a hablar de los insultos y los mensajes de odio que circulan en esas plataformas.
Pierre Gasly se sentó en una mesa al lado y saludó. A Franco Colapinto lo vimos recién cuando el desayuno se estaba terminando. Llegó al trote, con la camiseta de Boca en la mano. Tenía el meeting con sus ingenieros, así que saludó al pasar y siguió hacia adentro del hospitality. Unas horas antes había festejado el título con Bizarrap.
Ya sobre el final cruzamos unas palabras con María Catarineu y su esposo, Jamie Campbell-Walter, los representantes de Franco. Con ellos compartimos lo que sentimos al ver a Franco en la Fórmula 1. Esa pasión también hizo el viaje con nosotros desde la Argentina.
Me gustó que pudiéramos sentarnos a hablar con tiempo. Conocernos un poco más ayuda a que el trato con la gente de prensa de Alpine sea más cercano cuando volvemos a cruzarnos en el paddock.
De esa mañana nos llevamos un regalo de Alpine, un gorrito firmado por Pierre Gasly y Franco Colapinto.