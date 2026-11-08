El Litoral en el GP de San Pablo

El plan es parar dos veces en Interlagos, si la lluvia da permiso

Pirelli pone a los neumáticos blandos como primera opción en seco. Si la pista se moja, la carrera puede cambiar en la vuelta en que alguien se anime a poner otras gomas. Franco Colapinto tiene cinco juegos nuevos de blandos para usar si se seca el asfalto