San Pablo amaneció fresco, nublado y con mucha humedad. Sobre Interlagos, el cielo se puso bien oscuro por momentos y seguía amenazando lluvia. Antes de pensar en las paradas, ya había una primera pregunta para el domingo. ¿Con qué gomas largar?
El plan es parar dos veces en Interlagos, si la lluvia da permiso
Pirelli pone a los neumáticos blandos como primera opción en seco. Si la pista se moja, la carrera puede cambiar en la vuelta en que alguien se anime a poner otras gomas. Franco Colapinto tiene cinco juegos nuevos de blandos para usar si se seca el asfalto
El sábado, en Interlagos, hubo que esperar casi una hora y media para que volviera la actividad. Cuando los autos salieron de boxes, todos llevaban gomas de lluvia extrema. A medida que se fue el agua acumulada, aparecieron los intermedios. Con esos neumáticos, Lando Norris hizo la pole con 1m27s470. Para la carrera de este domingo, la guía de la Fórmula 1 anticipa un 60% de probabilidad de lluvia entre las 14 y las 16, con una temperatura cercana a los 17 grados.
Si hay agua acumulada, las gomas de lluvia extrema pueden volver a escena. La decisión será en qué vuelta pasar a intermedios, a medida que se vaya el agua, y cuándo animarse a poner las gomas lisas si empieza a secarse la pista. Una vuelta de más con el juego equivocado puede costar varios segundos. Y si la lluvia se queda, también habrá que decidir cuánto estirar un juego de intermedios antes de cambiarlo por uno fresco.
Si seca, Pirelli apuesta por los blandos
Las tandas largas del viernes dejaron más desgaste del que esperaba Pirelli. A partir de esos datos, la marca calcula que la forma más rápida de completar las 71 vueltas en seco es largar con blandos, pasar a medios y volver a los blandos para el final. Los blandos dan más agarre y toman temperatura antes, algo que puede pesar con una pista fría.
Según la simulación, esa combinación sería unos tres segundos más rápida que usar los tres compuestos y cerca de diez segundos más rápida que hacer una sola parada en una carrera sin interrupciones. Estas son las vueltas que marca la guía para cada opción.
Neumáticos en orden de uso Primera parada Segunda parada
Blando → medio → blando Vueltas 17 a 23 Vueltas 42 a 48
Medio → duro → blando Vueltas 23 a 29 Vueltas 50 a 56
Blando → duro → blando Vueltas 16 a 22 Vueltas 44 a 50
Medio → duro Vueltas 28 a 34 —
Una parada puede costar casi diez segundos menos
Entrar a boxes con la carrera lanzada cuesta unos 21,8 segundos respecto de seguir en pista. Con el auto de seguridad, real o virtual, esa pérdida baja a unos 12 segundos. Por eso, una neutralización puede adelantar un cambio de gomas o darle aire a quien haya decidido quedarse afuera unas vueltas más. Si la carrera sigue lanzada, parar antes que un rival también puede servir para ganarle el puesto con el agarre de las gomas nuevas.
Qué tiene Colapinto para la carrera
Franco figura 15.º en la grilla de partida provisional. Para piso seco tiene cinco juegos nuevos de blandos, uno de medios y uno de duros, la misma disponibilidad que Pierre Gasly. Norris y Kimi Antonelli, que comparten la primera fila, tienen cuatro juegos nuevos de blandos y también uno de cada uno de los otros dos compuestos.
En la simulación de ritmo de carrera, Alpine quedó a 0,77 segundos por vuelta de Red Bull, con Racing Bulls a 0,69 y Audi a 0,87. Adelante, McLaren quedó a una centésima de Red Bull y Mercedes, a tres. Es una referencia de lo que se vio en los ensayos en seco. Si cambia el tiempo, para Franco la oportunidad puede estar en acertar el momento de entrar a boxes.
El Gran Premio está previsto para las 14, hora de San Pablo y de la Argentina, con 71 vueltas.