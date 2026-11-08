Lewis Hamilton salió de México convencido de que Ferrari había dejado escapar una victoria. Quería hablar con Charles Leclerc sobre cómo correr entre ellos la próxima vez que les tocara pelear por la punta. La charla llegó el jueves, en San Pablo. El sábado, después de clasificar en Interlagos, los dos dieron por cerrado el asunto.
Hamilton y Leclerc se dijeron en San Pablo lo que había quedado pendiente en México
Los pilotos de Ferrari hablaron el jueves en Brasil. Hamilton destacó el respeto que se tienen y Leclerc admitió que la tensión es parte de correr contra el compañero de equipo.
En México, Hamilton había largado desde la pole. Todavía estaban en la primera vuelta cuando los dos Ferrari se fueron de pista en la curva 4. Leclerc cruzó el pasto y quedó adelante. Max Verstappen aprovechó para pasar a Hamilton y más tarde ganó la carrera. Lewis terminó segundo y Charles, cuarto, con cinco segundos de sanción por la maniobra.
“Nos sentamos, hablamos, lo resolvimos y seguimos adelante”, contó Hamilton a Sky Sports. Fred Vasseur también habló con sus pilotos en Brasil. Para Lewis, lo decisivo fue poder sentarse con Charles, escuchar cómo había visto la maniobra y decirle lo que pensaba. Dijo que ninguno le hizo exigencias al otro y que hablaron de cómo apoyarse en las próximas carreras.
Leclerc explicó que la charla se había demorado porque acababa de nacer su hija. Dijo que fue directo cuando por fin pudieron hablar y que, a su juicio, la discusión se había hecho más grande de lo que merecía. Cuando le volvieron a preguntar por la impresión de Hamilton de que le corre más duro que a otros pilotos, prefirió dejarlo ahí. “Claro que hay tensión. Los dos queremos terminar por delante del otro”, dijo sobre la convivencia en pista.
En Interlagos, a los dos les toca remontar. Por los cambios en la unidad de potencia, Leclerc figura 14.º y Hamilton, 20.º en la grilla de partida del GP de San Pablo.