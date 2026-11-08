El Litoral en el GP de San Pablo

Interlagos puso la bandera roja y Verstappen puso la Premier

El piloto de Red Bull contó que pasó la espera viendo la Premier League. Cuando volvió a la pista, fue tercero en la Q1. Una sanción por cambios en la unidad de potencia lo deja 21.º en la grilla de partida prevista para el Gran Premio de San Pablo.