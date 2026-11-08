Justo antes de volver a subirse al Red Bull, Max Verstappen vio un golazo. La lluvia había frenado la clasificación en Interlagos durante casi una hora y media y, mientras esperaba en boxes, se puso a mirar la Premier League. Vio varios partidos. El último, contó entre risas a Viaplay, fue Nottingham Forest–Manchester City.
Interlagos puso la bandera roja y Verstappen puso la Premier
El piloto de Red Bull contó que pasó la espera viendo la Premier League. Cuando volvió a la pista, fue tercero en la Q1. Una sanción por cambios en la unidad de potencia lo deja 21.º en la grilla de partida prevista para el Gran Premio de San Pablo.
Cuando le señalaron lo llamativo de ponerse a ver fútbol antes de salir a clasificar con la pista empapada, Verstappen respondió: “Voy a largar último de todos modos, así que da igual. Perdí doce horas de mi vida que no voy a recuperar”.
En la grilla prevista para el domingo, el neerlandés figura 21.º, entre Lewis Hamilton y Sergio Pérez. La sanción se conoció antes de la clasificación. Red Bull había utilizado en la tercera práctica su quinto motor de combustión, su quinto turbo y su quinto conjunto de escapes de la temporada. Los comisarios le aplicaron diez puestos por cada componente.
Cuando se reanudó la actividad, Verstappen hizo el tercer tiempo de la Q1, detrás de Lando Norris y George Russell. Después se bajó del auto. Con la sanción ya decidida y tanta agua en pista, prefirió evitar riesgos y guardar neumáticos de lluvia para la carrera. Sin marcar tiempo en la Q2, quedó 16.º en la clasificación.
Para el domingo pidió “muchos autos de seguridad”, una manera de que los de adelante no se le escapen. También explicó por qué cree que le costará adelantar. Sin DRS y con todos los autos consumiendo energía de la batería en la recta principal, espera que la diferencia de velocidad sea menor.
Apenas dos puntos separan a Verstappen de Hamilton en la pelea por el segundo puesto del campeonato. Y en Interlagos, el neerlandés ya sabe lo que es remontar. En 2024 largó 17.º y ganó bajo la lluvia. Un año después salió desde boxes y terminó tercero.