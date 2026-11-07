A Lewis Hamilton le habría gustado quedarse un rato más en pista. Lo contó después de clasificar bajo la lluvia en Interlagos, donde marcó el 11.º tiempo y quedó afuera en la Q2. Ya sabía que le tocaría largar desde el fondo y aprovechó esas vueltas para ver cómo respondía su Ferrari.
Hamilton probó el motor bajo la lluvia y largará 20.º en su Gran Premio número 400
El piloto británico largará último en Interlagos tras penalizar por cambio de motor, en su carrera 400 dentro de la Fórmula 1.
“Me encanta correr bajo la lluvia”, dijo el siete veces campeón del mundo. “Estaba usando la sesión de clasificación como una prueba para asegurarme de que el motor funcionaba”. Prefirió reservar las gomas por si vuelve a llover durante las 71 vueltas del domingo.
El sábado ya había empezado con una sanción de diez puestos para cada piloto de Ferrari por el cambio del motor de combustión. En la tercera práctica, el auto de Hamilton tuvo un problema y el equipo decidió reemplazar toda la unidad de potencia antes de la clasificación. Las penalizaciones adicionales lo dejaron 20.º en la grilla de partida prevista. Charles Leclerc, que hizo el cuarto tiempo, largará 14.º y espera que la lluvia le dé una oportunidad de pelear por el podio.
Interlagos es también el escenario de su última victoria en Brasil. Fue en 2021, cuando largó décimo con Mercedes y superó a Max Verstappen en la vuelta 59. Este domingo, en su carrera número 400 en la Fórmula 1, le tocará salir diez puestos más atrás.