Lewis Hamilton ya tenía una sanción de diez puestos cuando salió a la última práctica de Interlagos. Después de apenas siete vueltas, su sábado se complicó todavía más. El británico avisó por radio que sentía vibraciones en el motor, volvió a boxes y, cuando salió otra vez, perdió potencia y reportó humo en el habitáculo. Ahí terminó su entrenamiento.
Seis pilotos penalizados en San Pablo, con Hamilton, Verstappen y Pérez al fondo de la grilla
Ferrari cambió toda la unidad de potencia de Hamilton tras la falla en la última práctica. Max Verstappen y el mexicano Sergio «Checo» Pérez recibieron 30 puestos de sanción cada uno por exceder el cupo de componentes. Leclerc perderá diez lugares y Russell, cinco.
Ferrari retiró la unidad de potencia del auto número 44 para revisarla y decidió cambiarla completa. El equipo confirmó que Hamilton podrá participar de la clasificación, pero el domingo largará desde el fondo de la grilla del Gran Premio de San Pablo.
Allí también estarán Max Verstappen, que fue el más rápido de la tercera práctica, y Sergio Pérez. Los comisarios sancionaron a ambos con 30 puestos por exceder el cupo en tres componentes. Leclerc mantiene la penalización de diez lugares por usar su quinto motor de combustión y Russell perderá cinco por estrenar el sexto.
Cuánto pierde cada piloto en Interlagos
Piloto Equipo Componentes que excedieron el cupo Sanción
Max Verstappen Red Bull Motor de combustión, turbo y escape 30 puestos. Larga desde el fondo
Sergio Pérez Cadillac Motor de combustión, turbo y motor-generador eléctrico MGU-K 30 puestos. Larga desde el fondo
Lewis Hamilton Ferrari Reemplazo completo de la unidad de potencia Larga desde el fondo
Charles Leclerc Ferrari Quinto motor de combustión 10 puestos
George Russell Mercedes Sexto motor de combustión 5 puestos
La primera vez que un piloto supera el cupo de un componente, la sanción es de diez posiciones. Las siguientes incorporaciones de ese mismo tipo de pieza cuestan cinco lugares. Las sanciones se acumulan y, cuando superan los 15 puestos, el piloto va al fondo de la grilla. El orden de largada se conocerá cuando la FIA publique la grilla.
Interlagos ya vio remontadas de Verstappen y Hamilton. El neerlandés ganó en 2024 desde el 17.º puesto y en 2025 terminó tercero después de largar desde boxes. Hamilton ganó en 2021 tras salir décimo en el Gran Premio, luego de remontar desde el fondo en la Sprint y cumplir una sanción de cinco posiciones por cambio de motor.
La clasificación está programada para las 15.00 de este sábado y la carrera para las 14.00 del domingo, en el mismo horario de Argentina