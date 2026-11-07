El Litoral en el GP de Brasil

Interlagos esperó bajo el diluvio y Norris se quedó con la pole

La clasificación estuvo detenida casi una hora y media. El público se quedó en las tribunas y vio a Lando Norris marcar el mejor tiempo antes de que volviera la lluvia fuerte. Franco Colapinto quedó a 177 milésimas de pasar a la Q2 y largará 15º.