A las cuatro de la tarde se prendieron las luces de los estacionamientos. Había 20 grados, el cielo estaba oscuro y en las tribunas la gente seguía en su lugar. Algunos se pusieron a rodar en el barro para pasar el rato. En el frente del box de Alpine, Franco Colapinto se asomó a saludar. Hacía una hora que la clasificación había empezado y todavía no teníamos un solo tiempo.
Interlagos esperó bajo el diluvio y Norris se quedó con la pole
La clasificación estuvo detenida casi una hora y media. El público se quedó en las tribunas y vio a Lando Norris marcar el mejor tiempo antes de que volviera la lluvia fuerte. Franco Colapinto quedó a 177 milésimas de pasar a la Q2 y largará 15º.
A las 15, cuando el semáforo se puso en verde, algunos autos alcanzaron a dar una vuelta de salida. Kimi Antonelli avisó por radio que su Mercedes hacía aquaplaning. Entre el agua que cruzaba la pista y la cortina que levantaban los autos, se veía muy poco. La bandera roja dejó 15m37s en el reloj de la Q1.
Durante la espera, los auxiliares salieron con escobas a sacar el agua. Dirección de Carrera señaló las curvas 2 y 3 y el tramo entre la 4 y la 5 como los puntos que más preocupaban. Salió el auto médico, después volvió a girar el auto de seguridad. Hubo truenos, relámpagos y otro chaparrón. A las 16.08, Bernd Mayländer, el piloto del auto de seguridad, decía que todavía era demasiado peligroso manejar en esas condiciones.
A las 16.26, todos de pie
Cuando llegó el aviso de que se podía volver a correr, se armó la fila a la salida de boxes. Y justo cuando volvió el verde, la lluvia otra vez caía fuerte. Valtteri Bottas salió primero, con gomas de lluvia extrema, como el resto. En las tribunas se levantaron para saludar a los pilotos. Después de tanta espera, ahí iban los autos, dejando varios metros entre uno y otro para poder ver algo.
Los tiempos empezaron a bajar cuando se fue despejando la huella. Fernando Alonso llegó a ponerse primero por un rato. Al final, Norris se quedó con el mejor registro de la Q1 y la pelea por pasar se resolvió por décimas. Colapinto hizo 1m33s327, a 177 milésimas de Alex Albon, el último que entró a la Q2. Franco contó después que había empujado en cada giro y que llegó a la última vuelta con las gomas demasiado calientes. «No teníamos el ritmo para pasar».
También quedaron afuera Pierre Gasly, Lance Stroll, Bottas, Sergio Pérez y Gabriel Bortoleto. El brasileño se fue contra el muro y volvió a boxes con el alerón trasero dañado.
La vuelta que Norris hizo a tiempo
En la Q2 hubo margen para poner los intermedios. George Russell marcó el mejor tiempo y Liam Lawson quedó segundo. El brasileño Rafael Câmara, en su primera clasificación de Fórmula 1, chocó contra las defensas y provocó la bandera roja que dio por terminada la tanda. Quedó 13º, detrás de Lewis Hamilton y Oscar Piastri. Max Verstappen, que ya tenía una sanción por cambios en la unidad de potencia, se quedó en boxes y figuró 16º.
Para la Q3, los diez autos salieron rápido. Se venía otro chaparrón y la primera vuelta podía ser decisiva. Russell se puso arriba con 1m27s674. Norris, también con intermedios, le bajó 204 milésimas. Cuando volvió a caer fuerte el agua, todavía quedaban casi cuatro minutos, pero el 1m27s470 ya no se movió del primer lugar. Fue la tercera pole consecutiva de Norris en Interlagos.
Cómo se ordena la grilla para el domingo
Antonelli, tercero en la clasificación, quedaría al lado de Norris porque Russell perderá cinco lugares y Leclerc, que fue cuarto, perderá diez. Lawson y Nico Hülkenberg quedarían en la segunda fila. Hamilton, Verstappen y Pérez irían al fondo por sus sanciones.
El 17º puesto de Colapinto en la clasificación se convertiría en el 15º cajón de la grilla, con Gasly a su lado. La carrera está prevista para el domingo a las 14, hora argentina y de Brasilia.