La clasificación del Gran Premio de San Pablo llevaba apenas dos minutos y 23 segundos cuando apareció la bandera roja. En el reloj de la Q1 quedaban 15m37s. El diluvio sobre Interlagos redujo la visibilidad y dejó agua acumulada en distintos sectores del circuito. Kimi Antonelli avisó por radio que su Mercedes hacía aquaplaning, es decir, que los neumáticos perdían contacto con el asfalto al pasar sobre el agua.
Bandera roja por el diluvio al inicio de la clasificación en Interlagos
La poca visibilidad y el agua en pista obligaron a frenar la Q1 a los pocos minutos. Kimi Antonelli avisó por radio que su Mercedes hacía aquaplaning.
Los autos volvieron a boxes y, cuando aflojó la lluvia, el auto médico salió a recorrer la pista. Más allá del cielo oscuro, preocupaba la cortina de agua que levantaban los autos y que dificultaba la visión de quienes venían detrás.
Dirección de Carrera informó que los auxiliares de pista trabajaban con escobas en varias curvas para retirar el agua acumulada. El parte preveía que la lluvia siguiera con baja intensidad, mientras el radar mostraba más precipitaciones en camino.
Mientras Dirección de Carrera evaluaba las condiciones para retomar la Q1, Franco Colapinto salió al frente del garaje de Alpine y saludó a los hinchas.
Los equipos esperaban volver a pista esa misma tarde. En Interlagos hay un antecedente de reprogramación por lluvia. En 2024, la clasificación pasó al domingo a las 7.30 y la carrera se adelantó a las 12.30, hora local.