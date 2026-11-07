Franco Colapinto quedó a un puesto de pasar a la Q2 en Interlagos. El argentino terminó 17.º en una primera tanda que duró más de una hora y media entre la bandera roja y la espera por la lluvia. Su compañero Pierre Gasly fue 18.º y también quedó eliminado.
Franco Colapinto quedó afuera de la Q2 en una clasificación marcada por el diluvio
El argentino terminó 17.º en la primera tanda del Gran Premio de San Pablo y Pierre Gasly fue 18.º. La Q1 se había frenado a los 2m23s por la lluvia y se reanudó a las 16.26.
A las 15 se abrió la salida de boxes y la lluvia arreció apenas aparecieron los primeros autos. Kimi Antonelli avisó por radio que su Mercedes hacía aquaplaning. Los dos Alpine habían salido con neumáticos intermedios y volvieron a boxes antes de la interrupción. Ningún piloto alcanzó a marcar un tiempo antes de que saliera la bandera roja, con 15m37s todavía en el reloj.
La espera en Interlagos
El auto médico y el de seguridad salieron a recorrer la pista, mientras los auxiliares trabajaban con escobas para retirar el agua acumulada. Dirección de Carrera señaló riesgo de aquaplaning en las curvas 2 y 3 y en el tramo entre la 4 y la 5. La tormenta volvió a ganar fuerza y, en uno de los sectores bajos del circuito, el agua que bajaba por el desnivel cruzaba el asfalto.
A las 16 se encendieron las luces de los estacionamientos. Hacía 20 grados y, en las tribunas, los hinchas seguían en sus lugares, muchos con ponchos. Durante la pausa, Colapinto se asomó al frente del garaje de Alpine y los saludó. A las 16.08, Bernd Mayländer, piloto del auto de seguridad, resumió lo que había encontrado en pista. «No se puede manejar así, es demasiado peligroso».
Durante la espera, Jolyon Palmer recordó en F1 TV que Lewis Hamilton le advirtió sobre lo difíciles que eran esas curvas en mojado antes de su primera carrera en Interlagos. Ese día, en 2016, Romain Grosjean chocó camino a la grilla.
Del regreso a pista a la eliminación de los Alpine
Tras una nueva recorrida del auto de seguridad, llegó el visto bueno. A las 16.26 volvió la bandera verde. Valtteri Bottas encabezó la fila a la salida de boxes y los pilotos salieron con neumáticos de lluvia extrema. Dejaron espacio entre los autos para ver mejor entre la cortina de agua.
A falta de 12 minutos, Rafael Câmara hizo un trompo en su primera clasificación de Fórmula 1 y pudo seguir. En ese momento, Colapinto estaba quinto y Nico Hülkenberg lideraba. Más tarde, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll y Carlos Sainz se fueron al pasto en la curva 13. El brasileño volvió a boxes con el alerón trasero dañado y su clasificación terminó ahí.
A medida que la huella se despejaba y los tiempos bajaban, los dos Alpine cayeron en la tabla. En el cierre, una salida de pista de Oliver Bearman provocó banderas amarillas en la curva 12. Alexander Albon tuvo que levantar y conservó el 16.º puesto, el último que daba el pase a la Q2. Franco quedó justo detrás. Su lugar en la grilla de partida se definirá una vez aplicadas las sanciones.
Eliminados en Q1
17.º Franco Colapinto
18.º Pierre Gasly
19.º Lance Stroll
20.º Valtteri Bottas
21.º Sergio Pérez
22.º Gabriel Bortoleto
Lo que sintió Colapinto bajo la lluvia
«Cuando salimos la primera vez estaba inmanejable». Así recordó Franco el arranque de la Q1. El Alpine patinaba y había sectores en los que el agua cruzaba la pista de lado a lado. Encontrar el momento justo para volver a salir, explicó, era difícil. Esta vez la espera se alargó porque la lluvia volvió a caer con fuerza.
Con la bandera verde, el asfalto mejoró un poco, pero a Colapinto le seguía costando encontrar agarre. El auto se le iba de trompa a mitad de curva y le faltaba tracción al acelerar. Empujó en todas las vueltas y las gomas de lluvia extrema terminaron sobrecalentadas. «No teníamos el ritmo para pasar», dijo. Los equipos con los que peleaba por un lugar en la Q2 habían conseguido ser más rápidos y a él le quedaba por entender por qué el Alpine no había funcionado con ese compuesto.
La última vuelta le salió mal. Para entonces, contó, las gomas ya estaban muy calientes. Cuando le preguntaron por Pierre Gasly, dijo que lo vio pasar y que, al terminar la vuelta, la cortina de agua era tan espesa que no veía nada hacia atrás. Tampoco recibió un aviso por radio sobre esa situación.
«Creo que en seco estábamos más competitivos, eso seguro». Al mirar el pronóstico para el domingo, Franco esperaba una pista parecida, quizás con algo menos de agua. «Ojalá que con intermedias andemos mejor».
Era la primera vez que usaban las gomas de lluvia extrema con estos autos en un circuito como Interlagos. Colapinto explicó que en mojado cuesta entender de dónde viene cada problema y que les tocaba buscar esa respuesta durante la noche. «Si en seco anduvo, hay que hacerlo andar en mojado». Confió en que el domingo podrían estar mejor.