El Litoral en el GP de Brasil

Franco Colapinto quedó afuera de la Q2 en una clasificación marcada por el diluvio

El argentino terminó 17.º en la primera tanda del Gran Premio de San Pablo y Pierre Gasly fue 18.º. La Q1 se había frenado a los 2m23s por la lluvia y se reanudó a las 16.26.