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Más de una hora de bandera roja por lluvia en la clasificación de San Pablo

El diluvio interrumpió la Q1 a los 2m23s. Los autos volvieron a pista a las 16.26, con neumáticos de lluvia extrema.

Charles Leclerc sale del garaje de Ferrari en Interlagos. La clasificación del Gran Premio de San Pablo se reanudó a las 16.26, tras más de una hora de bandera roja por la lluvia. REUTERS/Nelson AlmeidaCharles Leclerc sale del garaje de Ferrari en Interlagos. La clasificación del Gran Premio de San Pablo se reanudó a las 16.26, tras más de una hora de bandera roja por la lluvia. REUTERS/Nelson Almeida
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La clasificación del Gran Premio de San Pablo empezó a las 15 y duró poco más de dos minutos antes de la primera bandera roja. El agua acumulada y la escasa visibilidad obligaron a detener la Q1. Kimi Antonelli avisó por radio que su Mercedes hacía aquaplaning y los pilotos volvieron a boxes sin que nadie marcara un tiempo.

Durante la espera, el auto médico y el de seguridad recorrieron el circuito y los auxiliares de pista trabajaron con escobas para sacar el agua. Los hinchas siguieron en las tribunas y Franco Colapinto se asomó al frente del garaje de Alpine para saludarlos.

A las 16.26 volvió la bandera verde con 15m37s en el reloj. Valtteri Bottas encabezó la fila a la salida de boxes. En los primeros giros, Rafael Câmara hizo un trompo y pudo continuar. A falta de 12 minutos, Colapinto figuraba quinto en la tabla provisional.

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