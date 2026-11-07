La clasificación del Gran Premio de San Pablo empezó a las 15 y duró poco más de dos minutos antes de la primera bandera roja. El agua acumulada y la escasa visibilidad obligaron a detener la Q1. Kimi Antonelli avisó por radio que su Mercedes hacía aquaplaning y los pilotos volvieron a boxes sin que nadie marcara un tiempo.
El Litoral en el GP de San Pablo
Más de una hora de bandera roja por lluvia en la clasificación de San Pablo
El diluvio interrumpió la Q1 a los 2m23s. Los autos volvieron a pista a las 16.26, con neumáticos de lluvia extrema.
Charles Leclerc sale del garaje de Ferrari en Interlagos. La clasificación del Gran Premio de San Pablo se reanudó a las 16.26, tras más de una hora de bandera roja por la lluvia. REUTERS/Nelson Almeida
Durante la espera, el auto médico y el de seguridad recorrieron el circuito y los auxiliares de pista trabajaron con escobas para sacar el agua. Los hinchas siguieron en las tribunas y Franco Colapinto se asomó al frente del garaje de Alpine para saludarlos.
A las 16.26 volvió la bandera verde con 15m37s en el reloj. Valtteri Bottas encabezó la fila a la salida de boxes. En los primeros giros, Rafael Câmara hizo un trompo y pudo continuar. A falta de 12 minutos, Colapinto figuraba quinto en la tabla provisional.
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