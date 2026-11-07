El Litoral en el GP de San Pablo

Colapinto: "Si en seco anduvo, hay que hacerlo andar en mojado"

Franco Colapinto larga 15 por las penalizaciones, pero quedó 17º en la clasificación para el Gran Premio de San Pablo. Por radio el argentino contó que se había quedado sin agarre y, en la zona mixta explicó además el encuentro con Pierre Gasly cuando los dos venían en vuelta rápida.