"No tuve grip en esa última vuelta, nada de grip". Franco Colapinto acababa de cruzar la meta en Interlagos cuando escuchó la confirmación desde boxes. "Lamentablemente, estamos fuera". La respuesta salió enseguida. "¡La p*** madre! ¿Qué pasó? ¿Por qué éramos tan lentos? Mis neumáticos estaban muertos en la última vuelta".
Colapinto: "Si en seco anduvo, hay que hacerlo andar en mojado"
Franco Colapinto larga 15 por las penalizaciones, pero quedó 17º en la clasificación para el Gran Premio de San Pablo. Por radio el argentino contó que se había quedado sin agarre y, en la zona mixta explicó además el encuentro con Pierre Gasly cuando los dos venían en vuelta rápida.
Franco quiso saber cuánto le había faltado. Desde el muro le dijeron que había quedado 17º, a unas dos décimas del corte. Alex Albon había marcado 1m33s150 y se había quedado con el último lugar en la Q2. En la radio mencionaron un par de patinadas en las curvas 4 y 5 y señalaron el segundo sector como el tramo donde empezó a perder tiempo.
Más tarde, en la zona mixta, Colapinto contó qué sentía arriba del Alpine. La pista había mejorado un poco, pero con las gomas de lluvia extrema seguía sin encontrar agarre. "En general tenía mucho understeer en mitad de curva, no traccionaba". El auto se le iba de trompa cuando necesitaba apuntarlo hacia la salida. "No teníamos el ritmo para pasar".
El momento de volver a pista
"Cuando salimos la primera vez estaba inmanejable". El auto patinaba y, en algunos sectores, el agua cruzaba el asfalto de lado a lado. Cuando le preguntaron por la espera y la seguridad, Franco explicó que desde el auto también cuesta saber cuándo conviene volver. "A veces queremos esperar un poco menos, un poco más. Es complicado de saber el punto exacto en donde tenemos que salir a pista". Esta vez, contó, la lluvia volvió con fuerza durante la pausa. La Q1 se reanudó a las 16.26.
El encuentro en la última vuelta
"Empujamos todas las vueltas", dijo Colapinto. En el último intento, contó, "tenía las gomas muy sobrecalentadas". Los dos Alpine venían en vuelta rápida cuando se encontraron en pista y Gasly quedó detrás del argentino. Franco dijo que vio pasar a Pierre y que, al terminar la vuelta, "no se veía nada para atrás" por la cantidad de agua que levantaban los autos. Tampoco había recibido un aviso por radio sobre ese cruce.
Gasly contó que tuvo que levantar en el sector de la recta opuesta y que perdió más de dos décimas a la salida de la última curva. Dijo además que todavía no tenía claro qué había pasado en ese cierre y que lo iban a revisar con el equipo. También le costaba entender por qué habían estado tan lejos del ritmo durante toda la tanda.
Qué espera Franco para la carrera del domingo
"Creo que en seco estábamos más competitivos, eso seguro". De cara a la carrera, Franco esperaba una pista parecida a la de la clasificación, quizás con algo menos de agua. "Ojalá que con intermedias andemos mejor". Gasly también esperaba que el panorama mejorara en la carrera.
"Vamos a trabajar para andar más rápido, creo que hay mucho por entender". Colapinto explicó que era la primera vez que usaban las gomas de lluvia extrema con estos autos en un circuito como Interlagos. En mojado, dijo, a veces cuesta entender de dónde viene cada problema. Les quedaba la noche para buscar las respuestas y Franco confiaba en que el domingo iban a estar mejor.