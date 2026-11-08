El Litoral en el GP de Brasil

La misma curva complicó a Câmara y Bortoleto en la clasificación de Interlagos

Brasil vuelve a tener dos pilotos en la grilla de la Fórmula 1 después de diez años. Rafael Câmara largará 11.º en su debut y Gabriel Bortoleto partirá 19.º, según la grilla provisional del Gran Premio de San Pablo.