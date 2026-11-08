La gente que fue a Interlagos a alentar a los brasileños tenía dos nombres para seguir este sábado. Y, con la pista empapada, a los dos se les terminó la clasificación en la misma curva. Primero fue Gabriel Bortoleto. Más tarde, en su estreno en la Fórmula 1, le tocó a Rafael Câmara.
La misma curva complicó a Câmara y Bortoleto en la clasificación de Interlagos
Brasil vuelve a tener dos pilotos en la grilla de la Fórmula 1 después de diez años. Rafael Câmara largará 11.º en su debut y Gabriel Bortoleto partirá 19.º, según la grilla provisional del Gran Premio de San Pablo.
Bortoleto venía alcanzando al auto de adelante y quiso dejarle un poco de espacio. Al frenar en la Junção, bloqueó una rueda delantera y el Audi se le fue al pasto. “No conseguí parar el auto a tiempo antes de tocar el muro”, contó. Dijo que el golpe fue leve, pero alcanzó para dañar el alerón trasero. Pudo volver a boxes y los mecánicos intentaron cambiarlo, aunque ya no quedaba tiempo para salir otra vez.
El año pasado ya había vivido un sábado parecido en casa. Chocó en la última vuelta de la carrera corta, se quedó sin clasificar y el domingo abandonó en la primera vuelta. Esta vez, después de una jornada que hasta entonces venía disfrutando, tenía claro qué necesitaba. “Primero quiero irme a casa y descansar”, dijo. Admitió que se había equivocado y contó que quería despejar la cabeza antes de pensar cómo recuperar puestos en la carrera.
Câmara también tuvo un susto temprano. Hizo un trompo y tocó la barrera, pero Haas reparó el auto y pudo volver a pista. Pasó a la segunda ronda y venía mejorando su tiempo cuando se le escapó el auto en la Junção. “Intenté soltar un poco el freno para ver si todavía podía hacer la curva, pero seguí de largo”, explicó. El golpe obligó a detener la clasificación y la tanda terminó ahí.
El debutante asumió el error y les pidió disculpas a sus mecánicos. Contó que, para entender cómo manejar con tanta agua, se fijó en los lugares por donde pasaban los otros pilotos. A medida que sumaba vueltas se sintió más cómodo. Se fue tranquilo, con la idea de aprovechar lo aprendido para su primera carrera.
También le preguntaron si el aliento del público le sumaba presión. Câmara lo vivió de otra manera. Dijo que, fuera adonde fuera, se encontraba con gente que le mostraba su cariño. Para él, ese apoyo era “una fuerza más para lograr los sueños”.
Câmara quedó 13.º y Bortoleto, 22.º. Las sanciones a otros pilotos les permitieron ganar dos y tres lugares, respectivamente, en la grilla de partida. Para uno será su primera carrera en la Fórmula 1. Para el otro, una nueva oportunidad de ver la bandera a cuadros en casa.
El Gran Premio está previsto para este domingo a las 14, hora de San Pablo y de la Argentina.