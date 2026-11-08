La largada suele darle a Franco Colapinto la oportunidad de ganar lugares. Esta vez vio cómo se le iban los autos de al lado. Salió 13º y en los primeros giros perdio cinco posiciones, cayo al 18º lugar. Cuando habló de los puntos después de la carrera, volvió a ese momento. Creo que ahí podríamos haber peleado un poquito más por los puntos" dijo.
"Nos quedamos parados ahí en el cajón", el domingo de Colapinto en Interlagos
Franco terminó 13.º después de haber caído al 18.º puesto en el comienzo y de meterse décimo con los blandos. Al bajarse del Alpine, explicó cuánto le costó la largada y por qué tener más ritmo apenas le servía si salía de la línea seca.
En Interlagos la pista se secaba, solo se transitaba con grip en la parte por donde iban todos. Para pasar, había que pisar lo mojado. "Tenía mucho más ritmo que Leclerc y que Albon", contó Franco. Podía acercarse, pero al salir de la línea perdía el agarre que necesitaba para intentar el sobrepaso.
El rato en que Franco estuvo para sumar
Los dos Alpine pasaron de intermedios a blandos en la vuelta 18. Cuando Gasly entró otra vez en la 39, Franco siguió. Si sus gomas aguantaban hasta que volviera la lluvia, podía pasar directo a intermedios y ahorrarse una parada.
Con ese juego llegó a estar décimo en la vuelta 49, en la pelea con Nico Hülkenberg y Arvid Lindblad. El alemán se salió de la pista al intentar pasarlo por afuera en la curva 1 y recibió diez segundos por la ventaja que sacó. Franco se quedó con algo de esos duelos. "Hice unas lindas defensas, un lindo sobrepaso", contó.
Las gomas empezaron a ceder y el radar todavía dejaba dudas. Alpine le puso blandos nuevos en la vuelta 55. "Cuando pusimos la goma blanda nueva tenía muy buen ritmo", dijo. Con pista libre pudo aprovecharlo hasta que volvió la lluvia.
En la vuelta 63 entraron los dos Alpine por intermedios. Franco acababa de recuperar el lugar frente a Gasly en la curva 12 y llegó primero al box, donde estuvo detenido 5,7 segundos. Después le preguntaron si el equipo le había pedido a Gasly que se quedara detrás. "No, no tuvimos ninguna instrucción de equipo en toda la carrera", respondió.
En ese paso por boxes también se cruzó con Kimi Antonelli. "Creo que me vio y levantó, no pasó nada", contó Franco. Los comisarios citaron a los dos por una posible salida insegura del Mercedes.
Franco cruzó la meta entre Fernando Alonso y Gasly. Con todo lo que le había costado avanzar, todavía encontró algo para rescatar. "Creo que igualmente fue una buena carrera", dijo.