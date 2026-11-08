El Litoral en el GP de Brasil

"Nos quedamos parados ahí en el cajón", el domingo de Colapinto en Interlagos

Franco terminó 13.º después de haber caído al 18.º puesto en el comienzo y de meterse décimo con los blandos. Al bajarse del Alpine, explicó cuánto le costó la largada y por qué tener más ritmo apenas le servía si salía de la línea seca.