Interlagos arrancó mojado, se secó lo suficiente para los blandos y volvió a llenarse de agua sobre el final, como nos tiene acostumbrados en los últimos años el GP de San Pablo.
La calma, la remontada y el susto detrás del podio de Interlagos
Lando Norris le dio a McLaren su primer triunfo desde Hungría. Max Verstappen largó 21.º y terminó segundo. Isack Hadjar, tercero, les agradeció a los mecánicos que mantuvieron la calma cuando casi se los llevó puestos en la última parada.
Los cambios de gomas fueron marcando la pelea de adelante. En esas 71 vueltas también se resolvió el campeonato de constructores. George Russell terminó cuarto y Kimi Antonelli quinto, los dos resultados que necesitaba Mercedes para festejar en Brasil.
Lando Norris y el gusto de volver a ganar en Brasil
Cuando viene a Brasil, Lando Norris suele llegar el lunes y pasar unos días en el campo, en casa de amigos. El domingo largó desde la pole y, en los primeros metros, ya tenía a Kimi Antonelli y a Liam Lawson por delante.
Contó que le patinaron las ruedas y que en las primeras curvas le costó ubicar a Lawson. Recuperó el segundo puesto y paró una vuelta antes que Antonelli para poner blandos. Se le acercó con los neumáticos más calientes y recuperó la punta cuando el Mercedes hizo un trompo en la primera curva.
"Lo principal fue que mantuve la calma y no cometí errores. Tuve ritmo cuando lo necesité", dijo Norris.
Con la lluvia de vuelta, puso intermedios y ganó por 14,602 segundos. McLaren llevaba desde Hungría sin festejar una victoria. A Norris le pesaba ver cuánto trabajaba el equipo y quedarse sin el resultado que buscaban.
"Este fin de semana siento que pudimos devolverles algo y darles una pequeña recompensa por todo el trabajo".
Verstappen, la alegría de llegar desde el fondo y la sensación de que había para más
Max Verstappen largó 21.º y en cinco vueltas ya estaba séptimo. Y eso que, según contó, había reaccionado tarde en la largada por un error con el embrague. Con los intermedios pudo buscar agarre por líneas distintas y empezó a pasar autos casi en cada curva.
"Pasé a muchos autos y el primer tramo con los intermedios fue muy, muy fuerte", contó Verstappen.
Con los blandos empezó a sentir que el Red Bull se le iba de atrás en las curvas rápidas. Ya segundo, le costó descontarle a Norris. Cuando volvió a poner intermedios, el auto seguía sin responder como en el arranque. El podio lo dejó conforme y el cambio de comportamiento le quedó como tarea para revisar con el equipo.
"No sé si sufrimos algún daño, porque el auto se sentía completamente distinto a lo que había sentido todo el fin de semana, con un balance muy raro".
Hadjar y el agradecimiento a los que lo esperaban en boxes
Isack Hadjar dijo que eran las condiciones más difíciles que le habían tocado en la Fórmula 1. Había largado quinto y llegó a estar segundo. Se pasó de largo en la primera curva, perdió tiempo y Red Bull le pidió que dejara pasar a Max.
"Estoy muy contento de estar tercero hoy. Pero tengo que cometer un poco menos de errores, porque podría haber evitado una situación un poco incómoda con Max", dijo Hadjar.
Hadjar recuperó el tercer puesto cuando superó a George Russell en la curva 4. Cuando volvió la lluvia, Antonelli se le vino encima y el francés sintió que los dos iban sobre hielo. El susto siguió cuando entró a poner intermedios.
"Casi me llevo puestos a los mecánicos cuando entré al box, pero hicieron un trabajo fantástico. Mantuvieron la calma y la parada fue rápida. Así que muchas gracias a los chicos".
El sábado, Verstappen había dicho que pasó doce horas en el circuito para terminar largando desde el fondo. Cuando le preguntaron si el podio le devolvía algo de ese tiempo, Hadjar se metió en la charla y le recordó que todavía podía haber largado 22.º. "Vos le ves el lado positivo", le respondió Max.