El Litoral en el GP de Brasil

La calma, la remontada y el susto detrás del podio de Interlagos

Lando Norris le dio a McLaren su primer triunfo desde Hungría. Max Verstappen largó 21.º y terminó segundo. Isack Hadjar, tercero, les agradeció a los mecánicos que mantuvieron la calma cuando casi se los llevó puestos en la última parada.