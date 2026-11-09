Automovilismo

Después de dos décadas, el TC2000 regresa a Olavarría con una definición de campeonato apasionante

El autódromo Hermanos Emiliozzi recibirá el 21 y 22 de noviembre a la categoría, que volverá a competir en ese escenario después de 20 años. Toyota llega con una amplia ventaja en el torneo de equipos, mientras Matías Rossi, Franco Vivian y Emiliano Stang protagonizan la lucha por el campeonato de pilotos.