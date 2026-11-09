El TC2000 se prepara para una visita histórica a Olavarría. Tango Motorsports, promotor del 47° Campeonato Argentino de TC2000 YPF Energía Argentina, confirmó que la 11ª fecha del calendario se disputará el 21 y 22 de noviembre en el autódromo Hermanos Emiliozzi, junto con el Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y la Fiat Competizione.
Después de dos décadas, el TC2000 regresa a Olavarría con una definición de campeonato apasionante
El autódromo Hermanos Emiliozzi recibirá el 21 y 22 de noviembre a la categoría, que volverá a competir en ese escenario después de 20 años. Toyota llega con una amplia ventaja en el torneo de equipos, mientras Matías Rossi, Franco Vivian y Emiliano Stang protagonizan la lucha por el campeonato de pilotos.
La presentación tendrá un atractivo especial: será la primera vez que los nuevos SUV de 500 HP de potencia compitan en el circuito olavarriense y marcará el regreso de la categoría después de dos décadas.
La última visita del TC2000 a ese escenario fue el 12 de marzo de 2006, cuando Gabriel Ponce de León consiguió la victoria con un Ford Focus del equipo Ford YPF. Anteriormente, la categoría había competido allí el 31 de mayo de 1998, con dos triunfos de Omar "Gurí" Martínez al volante de un Honda Civic.
Precisamente, Martínez y Ponce de León son los máximos ganadores del TC2000 en Olavarría, con dos victorias cada uno.
Rossi buscará defender el título en una definición abierta
La llegada a Olavarría encontrará al campeonato de pilotos en una etapa decisiva. Matías Rossi intentará defender el título conseguido en 2025 con el Toyota Corolla Cross GR-S #1 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA.
El piloto de Del Viso tendrá como principales rivales a Franco Vivian, con el Chevrolet Tracker #57 del YPF ELAION AURO Proracing, y a su propio compañero de equipo, Emiliano Stang, quien compite con el Toyota Corolla Cross GR-S #162.
La penúltima fecha del calendario será determinante para las aspiraciones de los protagonistas, que buscarán sumar puntos importantes antes del cierre de la temporada.
Toyota amplió su ventaja en el campeonato de equipos
Después de la décima fecha disputada en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca, Río Negro, el Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA fortaleció su liderazgo en el campeonato de equipos.
El resultado conseguido por Rossi y Stang, quienes finalizaron segundo y tercero, respectivamente, le permitió a la escudería con sede en Córdoba alcanzar los 318 puntos y ampliar la diferencia sobre sus perseguidores.
El segundo puesto corresponde al YPF ELAION AURO Proracing, con 235 unidades. El equipo sumó en General Roca gracias a la pole position y el sexto puesto de Franco Vivian, además del séptimo lugar de Franco Morillo.
Más atrás aparecen Corsi Sport, con 129 puntos; Halcón Motorsports, con 128; y Proracing, con 97. Completan las posiciones Honda YPF Racing (83), Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA 2 (78), ATR Racing (72), Pfening Competición (20), Lincoln Motorsport (3), ATR Racing 2 (1) y Corsi Sport 2 (0).
Olavarría puede anticipar al campeón de equipos
La competencia del 21 y 22 de noviembre podría comenzar a definir el campeonato de equipos. Al aplicar el descarte de los dos peores resultados de la temporada, el Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA suma 314 puntos, mientras que el YPF ELAION AURO Proracing acumula 235.
De esta manera, la escudería dirigida por Darío Ramonda llega con una diferencia importante y tendrá en Olavarría la posibilidad de acercarse definitivamente a la conquista de un nuevo título.
En el campeonato de marcas, Toyota también mantiene el liderazgo con 225 puntos. Chevrolet ocupa el segundo lugar con 180, seguido por Volkswagen con 124, Honda con 66, Fiat con 44 y Nissan con 20.
La organización informó que en las próximas semanas dará a conocer los detalles sobre la venta de entradas para una presentación que reunirá al TC2000, la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione en uno de los escenarios tradicionales del automovilismo argentino.