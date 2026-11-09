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Mac Allister habló sobre la Selección Argentina sin Messi: "Nos tenemos que hacer más fuertes"

El volante del Liverpool reconoció que la ausencia de Lionel Messi será difícil de asimilar para el plantel, pero sostuvo que el equipo deberá fortalecerse desde lo colectivo. Además, destacó el talento de las nuevas generaciones y respaldó el crecimiento de Nico Paz.