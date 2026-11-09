El mediocampista del Liverpool reconoció que será difícil acostumbrarse a la ausencia del capitán y admitió que todavía existe el deseo de que continúe en el equipo. Sin embargo, destacó la necesidad de fortalecer el funcionamiento colectivo y respaldó a los jóvenes que comienzan a ganar protagonismo.
Mac Allister habló sobre la Selección Argentina sin Messi: "Nos tenemos que hacer más fuertes"
El volante del Liverpool reconoció que la ausencia de Lionel Messi será difícil de asimilar para el plantel, pero sostuvo que el equipo deberá fortalecerse desde lo colectivo. Además, destacó el talento de las nuevas generaciones y respaldó el crecimiento de Nico Paz.
Alexis Mac Allister, uno de los futbolistas que se perfila como referente de la próxima generación, reflexionó sobre cómo será afrontar el futuro sin el capitán y máximo referente de la Albiceleste.
En una entrevista con el diario AS de España, el mediocampista del Liverpool reconoció que la ausencia del rosarino será difícil de asimilar para el plantel. "Va a ser raro. Todavía no entendemos que Leo no va a estar más con nosotros, y hay una parte nuestra que todavía quiere que esté", expresó.
Sin embargo, Mac Allister también remarcó que el seleccionado deberá adaptarse a una nueva realidad y encontrar respuestas desde el funcionamiento colectivo. "Como hoy el mejor del mundo no está con nosotros, debemos entender que como equipo nos tenemos que hacer más fuertes todavía", sostuvo.
Un nuevo desafío para la Selección Argentina
El mediocampista reconoció que Messi es un futbolista imposible de reemplazar y que el equipo deberá modificar algunos aspectos de su funcionamiento para afrontar esta nueva etapa.
"Obviamente, Leo es algo inigualable y no va a haber nadie como él. Desde dentro pensamos que nos tenemos que hacer fuertes como equipo porque no tenemos ese jugador que nos vaya a cambiar todo el partido", explicó.
En esa línea, agregó que el objetivo será construir una identidad colectiva que permita sostener la competitividad del seleccionado. "Esa es nuestra misión, es lo que queremos, y para eso hay que trabajar mucho", afirmó.
Mac Allister confía en el recambio generacional
Más allá de la importancia de la salida de Messi, el volante se mostró confiado en el talento disponible para afrontar el recambio. Según consideró, Argentina cuenta con futbolistas capaces de asumir nuevas responsabilidades y ocupar los espacios que dejarán los referentes históricos.
"Siempre hay mucho talento en Argentina, muy buenos jugadores, y estoy seguro de que van a ocupar los lugares de la gente que se fue", señaló.
Las declaraciones reflejan la confianza del mediocampista en las nuevas generaciones y en la capacidad del seleccionado para mantener su nivel competitivo, incluso después de la salida de uno de los futbolistas más determinantes de su historia.
El respaldo a Nico Paz como una de las nuevas figuras
Durante la entrevista, Mac Allister también se refirió a Nico Paz, una de las jóvenes promesas del fútbol argentino que comienza a consolidarse como una alternativa importante para el seleccionado y que aparece entre los posibles herederos de la camiseta número 10.
El volante del Liverpool destacó sus condiciones futbolísticas y consideró fundamental el acompañamiento del grupo para favorecer su crecimiento.
"Es un jugador que tiene una calidad y un talento increíbles. Lo más importante es que nosotros como grupo, como compañeros, podamos ayudarlo a que tenga el nivel que está teniendo en el Como", expresó.
Por último, valoró el respaldo que el joven recibe de los hinchas y aseguró que contará con el apoyo de sus compañeros: "Vemos que la gente lo quiere mucho y lo apoya, y eso es súper importante. Le deseamos lo mejor porque de nuestro lado siempre vamos a estar apoyándolo".
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