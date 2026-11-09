Ante República Checa

España pierde a Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal para el debut en la Nations League

La selección española no contará con dos de sus principales atacantes para el partido de este jueves en Praga. El delantero del Barcelona sufrió molestias en la rodilla derecha, mientras que el futbolista de la Real Sociedad atraviesa la etapa final de un proceso gripal.