La selección de España tendrá dos bajas importantes para el inicio de su participación en la Nations League. Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal quedaron descartados para el encuentro de este jueves frente a República Checa, luego de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmara que ambos futbolistas no viajarán a Praga por diferentes problemas de salud.
España pierde a Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal para el debut en la Nations League
La selección española no contará con dos de sus principales atacantes para el partido de este jueves en Praga. El delantero del Barcelona sufrió molestias en la rodilla derecha, mientras que el futbolista de la Real Sociedad atraviesa la etapa final de un proceso gripal.
En el caso de Lamine Yamal, el delantero del FC Barcelona terminó con molestias en la rodilla derecha tras el encuentro disputado ante Atlético de Madrid, en el estadio Metropolitano. Luego de realizarle los estudios médicos correspondientes, la federación informó que se decidió que el atacante permanezca en Barcelona para continuar con su recuperación.
Por su parte, Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad, atraviesa la etapa final de un proceso gripal. Según el comunicado oficial, el futbolista completará su recuperación en San Sebastián antes de incorporarse nuevamente a la concentración del seleccionado.
Seguimiento médico y contacto con los clubes
Desde la RFEF señalaron que los servicios médicos de la selección mantienen un contacto permanente con los profesionales de ambos clubes para monitorear la evolución de los jugadores.
"Los servicios médicos de la RFEF están en permanente contacto con los doctores de ambos clubes para seguir día a día la evolución de los dos internacionales", precisó el organismo.
La mira puesta en el partido ante Inglaterra
Aunque ninguno de los dos delanteros estará disponible para el compromiso frente a República Checa, la planificación del cuerpo técnico contempla la posibilidad de que puedan reincorporarse al seleccionado en las próximas jornadas.
El objetivo de Luis de la Fuente es contar con ambos futbolistas para el siguiente compromiso internacional, ante Inglaterra, siempre que sus respectivas evoluciones médicas sean favorables.
Dos ausencias sensibles para Luis de la Fuente
Las bajas de Yamal y Oyarzabal representan un contratiempo para el entrenador español, que pierde dos alternativas ofensivas de peso para el estreno en la competencia.
Mientras el atacante del Barcelona deberá continuar con los trabajos de recuperación de su rodilla, el futbolista de la Real Sociedad buscará dejar atrás el cuadro gripal para volver a estar a disposición del seleccionado.