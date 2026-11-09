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Luego de haber estado a diez segundos de ser campeón, Central debe enfocarse en lo que sigue

El “Canalla” estuvo muy cerca de coronarse como campeón de Liga, pero el gol agónico de Boca le ahogó el festejo. De todos modos, el equipo de Jorge Almirón hizo una gran campaña, clasificó a la Libertadores 2027 y ya conoce su rival en octavos de final del Torneo Clausura