No resulta fácil para un equipo que estuvo a solo diez segundos de coronarse campeón, reponerse del mazazo de que le hayan sacado la copa de las manos.
Luego de haber estado a diez segundos de ser campeón, Central debe enfocarse en lo que sigue
El “Canalla” estuvo muy cerca de coronarse como campeón de Liga, pero el gol agónico de Boca le ahogó el festejo. De todos modos, el equipo de Jorge Almirón hizo una gran campaña, clasificó a la Libertadores 2027 y ya conoce su rival en octavos de final del Torneo Clausura
Rosario Central había hecho su trabajo para desatar la celebración por la obtención del título de Campeón de Liga, pero ese gol agónico de Boca lo privó de festejar un bicampeonato que hubiera sido a todas luces justo, ya que el “Canalla” corrió de atrás y estuvo realmente muy cerca de dar golpe.
De hecho, la desilusión del final no les permitió valorar a los hinchas el logro de un objetivo fenomenal por la trascendencia deportiva y económica: la clasificación por segundo año consecutivo a la Copa Libertadores de América.
Lo que sigue para Central es muy prometedor. Además de la llave a la Libertadores del año que viene, el conjunto rosarino se quedó con el primer puesto de la Zona B del Torneo Clausura y, con el empate de Instituto -líder de la Zona A- finalizó la fase regular como el mejor de los 30 que participaron de esta instancia.
El cruce con Gimnasia de Mendoza
Esto significa que todas los cruces que juegue Central en los playoffs, hasta la final que como siempre se disputa en un estadio neutral, lo hará de local en el “Gigante” de Arroyito, donde el equipo de Almirón hasta acá ha sido prácticamente imbatible.
Pero en este tipo de definiciones mano a mano, donde todo se define en 90 minutos o en la tanda de penales, la recomendación es ir paso a paso. Y el próximo obstáculo de Central será Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el equipo dirigido por Darío Franco que finalizó en la octava posición de la Zona A.
Ese duelo será recién dentro de diez o doce días -todavía no hay fecha confirmada-, ya que el fin de semana que viene no habrá competencia local debido a los partidos de la selección nacional en la fecha FIFA.
A propósito de esos encuentros de selecciones, Central sufría por la convocatoria del delantero Jaminton Campaz al representativo de Colombia. Sin embargo, en las últimas horas el futbolista acusó una sobrecarga muscular y fue desafectado de la convocatoria realizada por el DT argentino Néstor Lorenzo.
En consecuencia, Campaz podrá recuperarse en Rosario en los próximos días y estará en condiciones de jugar ante Gimnasia de Mendoza en dos semanas.
La baja de Gastón Ávila
El que no podrá estar, y seguramente por más de un partido, es el defensor Gastón Ávila, quien fue expulsado por una durísima falta en el último encuentro del Clausura ante Estudiantes de Río Cuarto. A tratarse de una roja directa, el “Gato” recibiría más de una fecha y el técnico Jorge Almirón no lo podrá tener en cuenta en caso de que Central supere a los mendocinos y siga avanzando en el cuadro de los playoffs.
Si Central logra superar a Gimnasia de Mendoza en su cancha, en cuartos de final chocará con el ganador de la llave que disputarán Defensa y Justicia y Barracas Central.
Y en caso de avanzar a semifinales, los posibles rivales en esa parte del cuadro podrían ser Boca, Independiente Rivadavia de Mendoza, Gimnasia La Plata o Newell’s. O sea que solo podría haber clásico rosarino en la instancia semifinal. En todos los casos, esos duelos se jugarían en el “Gigante” de Arroyito.
Jorge Almirón y todo su cuerpo técnico tendrán dos semanas para recuperar al plantel, para enfocarlo en lo que viene y para preparar el cruce con los mendocinos. Con el paso de los días, Central podrá dejar atrás el sinsabor de no haber podido dar una nueva vuelta olímpica y empezará a valorar todo lo logrado en esta temporada 2026. Ese será el combustible para encarar con todo la recta final del año.