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CONMEBOL presentó la pelota oficial para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

El organismo sudamericano dio a conocer el diseño de la PUMA CUMBRE 2026, el balón especial que se utilizará en la definición del certamen continental. La final se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

CONMEBOL presentó la PUMA CUMBRE 2026, el balón de la final entre Boca y Atlético MineiroCONMEBOL presentó la PUMA CUMBRE 2026, el balón de la final entre Boca y Atlético Mineiro
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La cuenta regresiva para la final de la Copa Sudamericana entra en su etapa decisiva. Mientras Boca Juniors y Atlético Mineiro se preparan para disputar el título continental en Colombia, la CONMEBOL presentó oficialmente la pelota que protagonizará el encuentro: la PUMA CUMBRE 2026.

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El balón tendrá un diseño especial para la definición del torneo y se diferenciará del utilizado durante las fases anteriores de la competencia. Su denominación hace referencia al objetivo de alcanzar la cima del certamen y levantar uno de los trofeos más importantes del fútbol sudamericano.

En cuanto a su estética, mantiene el blanco como color predominante, acompañado por detalles en azul y negro, a los que se incorporan tonalidades amarillas. La combinación fue elegida para identificar la importancia y el carácter especial del partido que definirá al campeón.

Un diseño con tecnología para el alto rendimiento

La PUMA CUMBRE 2026 presenta una construcción de 12 paneles del mismo tamaño, moldeados mediante tecnología de alta frecuencia. Esta estructura busca optimizar el comportamiento del balón durante el juego y mejorar su resistencia frente a diferentes condiciones climáticas.

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Entre sus características técnicas se destacan las costuras más anchas y profundas, junto con una superficie de textura 3D. Estos elementos permiten reducir la absorción de agua y favorecer un contacto más uniforme con el balón.

Espuma POE y mayor estabilidad en el juego

En su estructura interior, la pelota incorpora una nueva espuma POE, diseñada para proporcionar un toque firme y un rebote más consistente. Además, conserva una cámara de goma reforzada que contribuye a mejorar la retención de aire.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Semi Final - Second Leg - Vasco da Gama v Boca Juniors - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - October 20, 2026 Boca Juniors' Miguel Merentiel celebrates scoring their second goal REUTERS/Ricardo Moraes TPX IMAGES OF THE DAYBoca y Atlético Mineiro ya tienen la pelota para la final de la Copa Sudamericana

Con estas características, el balón fue desarrollado para responder a las exigencias del fútbol profesional y ofrecer condiciones de juego adecuadas para una final internacional.

Día y horario confirmado para la definición

La final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

Según el cronograma confirmado, el encuentro comenzará a las 19.30 de Argentina.

Soccer Football - Brasileiro Championship - Atletico Mineiro v Cruzeiro - Arena MRV, Belo Horizonte, Brazil - October 29, 2026 Atletico Mineiro's Lyanco in action with Cruzeiro's Neyser Villarreal REUTERS/Tiago TrindadeBoca y Atlético Mineiro ya tienen la pelota para la final de la Copa Sudamericana

El partido definirá al nuevo campeón de la Copa Sudamericana y tendrá como escenario uno de los estadios más importantes del fútbol colombiano.

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