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CONMEBOL presentó la pelota oficial para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

El organismo sudamericano dio a conocer el diseño de la PUMA CUMBRE 2026, el balón especial que se utilizará en la definición del certamen continental. La final se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.