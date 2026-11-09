La cuenta regresiva para la final de la Copa Sudamericana entra en su etapa decisiva. Mientras Boca Juniors y Atlético Mineiro se preparan para disputar el título continental en Colombia, la CONMEBOL presentó oficialmente la pelota que protagonizará el encuentro: la PUMA CUMBRE 2026.
CONMEBOL presentó la pelota oficial para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro
El organismo sudamericano dio a conocer el diseño de la PUMA CUMBRE 2026, el balón especial que se utilizará en la definición del certamen continental. La final se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.
El balón tendrá un diseño especial para la definición del torneo y se diferenciará del utilizado durante las fases anteriores de la competencia. Su denominación hace referencia al objetivo de alcanzar la cima del certamen y levantar uno de los trofeos más importantes del fútbol sudamericano.
En cuanto a su estética, mantiene el blanco como color predominante, acompañado por detalles en azul y negro, a los que se incorporan tonalidades amarillas. La combinación fue elegida para identificar la importancia y el carácter especial del partido que definirá al campeón.
Un diseño con tecnología para el alto rendimiento
La PUMA CUMBRE 2026 presenta una construcción de 12 paneles del mismo tamaño, moldeados mediante tecnología de alta frecuencia. Esta estructura busca optimizar el comportamiento del balón durante el juego y mejorar su resistencia frente a diferentes condiciones climáticas.
Entre sus características técnicas se destacan las costuras más anchas y profundas, junto con una superficie de textura 3D. Estos elementos permiten reducir la absorción de agua y favorecer un contacto más uniforme con el balón.
Espuma POE y mayor estabilidad en el juego
En su estructura interior, la pelota incorpora una nueva espuma POE, diseñada para proporcionar un toque firme y un rebote más consistente. Además, conserva una cámara de goma reforzada que contribuye a mejorar la retención de aire.
Con estas características, el balón fue desarrollado para responder a las exigencias del fútbol profesional y ofrecer condiciones de juego adecuadas para una final internacional.
Día y horario confirmado para la definición
La final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.
Según el cronograma confirmado, el encuentro comenzará a las 19.30 de Argentina.
El partido definirá al nuevo campeón de la Copa Sudamericana y tendrá como escenario uno de los estadios más importantes del fútbol colombiano.