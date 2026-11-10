La ganadería argentina enfrenta el desafío de mejorar su productividad, incrementar el peso de los animales y responder a las exigencias de los mercados internacionales sin resignar calidad. La genética, la nutrición, la incorporación de tecnología y la gestión de los establecimientos aparecen entre los factores que definirán el rumbo de la actividad en los próximos años.
Rosgan debatirá el futuro de la ganadería argentina y los desafíos de los próximos 20 años
El 5º Congreso Federal Ganadero de Rosgan se realizará el 12 de noviembre en la Bolsa de Comercio de Rosario. Especialistas de Argentina, Estados Unidos, Uruguay y China analizarán los desafíos de la genética, la nutrición, la gestión empresarial y las nuevas demandas del mercado internacional de carnes.
En ese contexto, Rosgan realizará el próximo 12 de noviembre, en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la quinta edición de su Congreso Federal Ganadero. Bajo el lema "Quo vadis, ganadería: ¿A dónde vamos? ¿A dónde debemos ir?", el encuentro reunirá a productores, empresarios y especialistas nacionales e internacionales para debatir las transformaciones que necesita la cadena de ganados y carnes.
"El año pasado fue la revancha de la ganadería y estaba claro que venía un gran momento. El lema de este año es Quo vadis, ganadería. Ese es el eje central de lo que va a ser la presentación de este congreso y este debate", señaló Raúl Milano, presidente de Rosgan, al anticipar los principales temas del encuentro.
Uno de los interrogantes centrales será qué tipo de hacienda deberá producir la Argentina para aprovechar las oportunidades comerciales que se abren en el mundo. Para Milano, el país cuenta con una base genética de calidad, pero necesita avanzar hacia animales de mayor estructura y peso, capaces de generar más carne por cabeza.
"Nosotros tenemos un país que cuenta con un biotipo de animal con una genética extraordinaria, pero que evidentemente está hecho más para el ternero bolita que para los animales más pesados, que es hacia donde tenemos que ir marchando", explicó.
En esa dirección, planteó la necesidad de integrar genética de razas continentales para obtener animales con mayor desarrollo corporal y características que respondan a las preferencias de los consumidores internacionales.
"Hay que mezclar e integrar con razas continentales la definición de los próximos animales para que tengan más estructura, más frame y el marmolado tan requerido por el mundo", sostuvo. En particular, hizo referencia a las oportunidades que representa la apertura del mercado japonés y a la demanda de carnes con mayor marmoleo, una característica vinculada con la grasa intramuscular, la jugosidad y el sabor.
El desafío también alcanza a la organización de los establecimientos. Milano consideró que la ganadería necesita incorporar criterios de gestión empresarial, medición de resultados y herramientas que permitan evaluar la eficiencia productiva. "Vamos a analizar cómo el productor se convierte en empresario, cómo aplica mediciones y cómo comenzamos a transformar la ganadería", indicó.
El congreso también pondrá en perspectiva las experiencias de otros países. "Traemos especialistas que nos contarán cómo va Estados Unidos, junto a representantes de China y una gran cantidad de disertantes que van a fijar la agenda de la ganadería para los próximos 15 o 20 años", anticipó el titular de Rosgan.
Gestión, genética y geopolítica de la carne
La agenda del 5º Congreso Federal Ganadero combinará cuestiones vinculadas con la organización de las empresas familiares, la incorporación de herramientas de gestión, la genética, la nutrición y las demandas de la industria frigorífica, con un análisis de los cambios en el comercio internacional.
Uno de los paneles principales será "Genética y nutrición: dos visiones enfocadas en el producto. ¿Qué animal debemos producir?". Participarán Rodolfo Cantet (INTA-Conicet-UBA), Patricio Cortabarría (Origen Uruguay), Julián Soriano (Provimi-Cargill) y Sebastián Victorica (UBIMeat).
El debate buscará identificar qué características deberá reunir la hacienda argentina para mejorar los índices productivos, incrementar el peso de las carcasas y acceder a mercados que reconocen mayores valores por productos diferenciados.
La dimensión comercial tendrá su espacio en el panel "La geopolítica detrás de la carne: ¿Qué está cambiando en el mundo y cómo impacta en los fundamentos del mercado?". Allí expondrán Alfredo Di Costanzo, de la Universidad de Nebraska; Weng Yu Qing, manager del Grupo de Desarrollo Agrícola Huapei de China; y Agustín Tejeda, subsecretario de Mercados Agroalimentarios de Argentina.
Estados Unidos: calidad, clasificación y diferenciación
La experiencia estadounidense será uno de los casos internacionales que se analizarán durante el encuentro. Alfredo Di Costanzo, doctor en Nutrición Animal por la Universidad de Minnesota y profesor en extensión de sistemas de producción de carne vacuna en la Universidad de Nebraska, aportará su visión sobre la evolución de un modelo que logró posicionarse entre los referentes mundiales en producción de carne de calidad.
En una entrevista previa al congreso, el especialista destacó que uno de los rasgos distintivos de Estados Unidos es la convivencia entre una estructura productiva sostenida por establecimientos familiares y una industria de carne vacuna altamente desarrollada.
"El productor americano es esencialmente un productor familiar", señaló Di Costanzo, quien detalló que el rodeo promedio de cría es de apenas 44 vacas. Sobre esa base, el país construyó un sistema que articula la producción, el engorde, la industrialización y la comercialización.
Uno de los principales diferenciales es su sistema de clasificación de carnes, cuyos primeros estándares comenzaron a desarrollarse hace más de un siglo. Esta herramienta permitió establecer categorías de calidad, diferenciar productos y responder a las preferencias de los consumidores.
"Eso nos permite presentarle a Japón una carne muy especializada como la Prime, respaldando la calidad, el marmoleo, el sabor y el añejamiento en anaquel. Eso es lo que atrae al consumidor extranjero", explicó.
Según Di Costanzo, la posibilidad de garantizar atributos específicos constituye una ventaja competitiva para acceder a destinos exigentes como Japón y Corea. Sin embargo, advirtió que el modelo estadounidense también enfrenta desafíos estructurales, entre ellos las dificultades para garantizar el recambio generacional en los establecimientos familiares y sostener la producción de terneros.
Uruguay: más peso de faena y ciclos productivos más cortos
La ganadería uruguaya aportará otra experiencia de interés para la Argentina. Patricio Cortabarría, CEO de Origen Uruguay, ingeniero agrónomo, productor ganadero y expresidente de la Asociación Rural del Uruguay y de la Sociedad de Criadores de Hereford, analizará los cambios que atraviesa el sistema productivo de ese país.
La mayor integración entre agricultura y ganadería, la incorporación de granos en la alimentación y el crecimiento de los sistemas de engorde a corral están modificando las características de los animales que llegan a faena.
"El stock vacuno en Uruguay experimenta un cambio relevante en los últimos dos o tres años. Los novillos adultos van desapareciendo y se faenan animales progresivamente más jóvenes, al tiempo que aumenta el peso de las carcasas y el número de vacas de cría", explicó Cortabarría.
El especialista detalló que el rodeo de vacas de cría uruguayo creció aproximadamente un 10%, al pasar de 4 millones a casi 4,5 millones de cabezas. Paralelamente, los avances en alimentación y genética permitieron acelerar los ciclos productivos y obtener animales de mayor peso a edades más tempranas.
En este proceso, la terminación a corral ganó protagonismo y actualmente representa cerca del 30% de la faena total de Uruguay, una participación que supera el 40% cuando se consideran exclusivamente los novillos.
"La genética y la nutrición se encuentran íntimamente entrelazadas", sostuvo Cortabarría. Para el especialista, el desafío consiste en desarrollar animales capaces de producir carcasas pesadas a edades tempranas, sin resignar calidad.
Estas transformaciones también abren interrogantes para la Argentina, especialmente en un escenario en el que los productores comienzan a prestar mayor atención a las oportunidades de exportación. "Resulta muy interesante la interacción con los ganaderos argentinos, quienes hoy reorientan su foco hacia la exportación", expresó.
Cortabarría consideró que no existe una única respuesta sobre qué tipo de hacienda producir. La definición también debe contemplar las condiciones agroecológicas de cada región, los costos de alimentación y las posibilidades de integración con la agricultura.
Una agenda para los próximos 15 o 20 años
La quinta edición del Congreso Federal Ganadero buscará instalar una discusión que exceda la coyuntura y permita analizar las decisiones productivas y comerciales que condicionarán el desarrollo de la actividad durante las próximas décadas.
El biotipo animal, la eficiencia reproductiva, la nutrición, el peso de faena, la incorporación de tecnología y la diferenciación de los productos serán algunos de los aspectos centrales de una agenda que también contempla los cambios en la demanda internacional.
Para Rosgan, el objetivo será generar un espacio de intercambio entre los distintos eslabones de la cadena y aportar herramientas para definir el rumbo de la ganadería argentina en un escenario de nuevas oportunidades y mayores exigencias competitivas.