Este jueves

Rosgan debatirá el futuro de la ganadería argentina y los desafíos de los próximos 20 años

El 5º Congreso Federal Ganadero de Rosgan se realizará el 12 de noviembre en la Bolsa de Comercio de Rosario. Especialistas de Argentina, Estados Unidos, Uruguay y China analizarán los desafíos de la genética, la nutrición, la gestión empresarial y las nuevas demandas del mercado internacional de carnes.