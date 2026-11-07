La implementación de la plataforma VISEC y las exigencias ambientales establecidas por la Unión Europea siguen generando preocupación y controversia en el sector agropecuario argentino. En ese contexto, la Sociedad Rural de Santa Fe convocó a productores y representantes de la cadena agroindustrial a una reunión informativa que se realizará el próximo 19 de noviembre, a las 19 horas, en la sede de la entidad santafesina.
Alerta por el impacto de VISEC: productores debatirán en la Rural de Santa Fe los efectos sobre la ganadería
La entidad realizará un encuentro el 19 de noviembre para analizar los alcances de la normativa europea 11/15, los sistemas de trazabilidad y certificación y sus posibles consecuencias sobre la producción y comercialización ganadera. Juan Carlos Pujato advirtió sobre los costos de implementación, la diferenciación de precios y los riesgos para determinados establecimientos.
El objetivo será explicar los alcances de la normativa europea 11/15, analizar el funcionamiento de los sistemas de trazabilidad y certificación y poner sobre la mesa las consecuencias comerciales que podrían enfrentar los productores que no se incorporen a estas plataformas.
Así lo adelantó Juan Carlos Pujato, secretario de la Sociedad Rural de Santa Fe, quien confirmó que uno de los expositores será Francisco Santillán, especialista que ya había planteado esta problemática durante una exposición rural en 2024.
«Es un tema que no es nuevo para nosotros. Venimos trabajando desde 2024, cuando empezamos a estudiar los riesgos que implica para la Argentina asumir las exigencias unilaterales de la Unión Europea», recordó Pujato.
Una preocupación que va más allá de la deforestación
Uno de los principales cuestionamientos de la entidad apunta a que las exigencias europeas no se limitarían a demostrar que la producción está libre de deforestación, sino que también incorporarían criterios vinculados con el cumplimiento de determinadas legislaciones y disposiciones ambientales.
En ese sentido, Pujato diferenció la iniciativa provincial Santa Fe Sustentable de los requisitos que establece el reglamento europeo. Según explicó, el programa santafesino contempla principalmente el componente de deforestación, mientras que la normativa europea incorpora otras condiciones que pueden dejar afuera a establecimientos que cuentan con autorizaciones legales otorgadas por las propias autoridades argentinas.
«Hay que entender que VISEC no es la normativa. Es una plataforma. La normativa es la 11/15 y tiene exigencias que pueden generar problemas incluso para productores que hicieron las cosas de manera legal, con las autorizaciones correspondientes de la provincia», sostuvo.
El dirigente también cuestionó que se presente a VISEC como la única alternativa disponible y consideró necesario que los productores conozcan las distintas herramientas de certificación y sus implicancias antes de entregar información de sus establecimientos.
El riesgo de dos mercados y los descuentos en la hacienda
Uno de los puntos que más inquieta a la Sociedad Rural de Santa Fe es la posibilidad de que se consolide una diferenciación comercial entre hacienda proveniente de establecimientos incorporados a VISEC y aquella que no cuenta con esa certificación.
Pujato advirtió que esa segmentación ya comenzaría a reflejarse en algunas operaciones comerciales, a través de descuentos aplicados por determinados compradores.
Como ejemplo, mencionó denuncias recibidas por la entidad de productores que habrían pasado de recibir ofertas cercanas a los $7.700 por kilo de carne a propuestas de $7.100, bajo el argumento de que sus animales no estaban incorporados al circuito VISEC.
"Se produce un embudo. Saben que esa hacienda no puede ir a la cuota más cara y algunos frigoríficos aprovechan esa situación. El productor termina cobrando menos, aunque después esa mercadería pueda comercializarse en otros mercados", cuestionó.
Para el secretario de la Rural, el problema excede a quienes exportan directamente a Europa. También alcanza a criadores e invernadores que participan de la cadena comercial y que podrían encontrarse con compradores que exijan documentación VISEC para adquirir sus animales.
La ganadería del norte, entre los sectores más comprometidos
Otro de los aspectos señalados por Pujato es el impacto territorial de las nuevas exigencias. A su entender, existen establecimientos, especialmente en el norte argentino, que podrían tener dificultades estructurales para cumplir con los criterios establecidos por la normativa europea.
El dirigente puso como ejemplo situaciones en las que intervenciones autorizadas por las autoridades provinciales, como la apertura de picadas o la división de potreros, podrían ser observadas por los sistemas de monitoreo utilizados para la certificación.
"Un productor puede tener todos los permisos de la provincia, hacer una intervención legal y después encontrarse con que la plataforma le marca una superficie como no apta. ¿Qué hace entonces? Sus datos ya están cargados y puede quedar afuera de determinado mercado", planteó.
En esa línea, expresó su preocupación por la posibilidad de que se consoliden dos categorías de productores y que las exigencias de un mercado externo terminen condicionando decisiones productivas y comerciales dentro del territorio argentino.
La convocatoria: información para tomar decisiones
Pujato aclaró que la posición de la Sociedad Rural de Santa Fe no implica un rechazo a los sistemas de calidad, trazabilidad o certificación que demandan los mercados internacionales.
El cuestionamiento, explicó, está relacionado con las condiciones de implementación, los costos involucrados y la falta de garantías de que el esfuerzo económico de los productores se traduzca en un mejor precio.
"Nosotros no estamos en contra de que una tropa tenga calidad y se pueda certificar. El problema es que hoy el mercado no convalida el costo de esa certificación. Entonces, hacer algo que implica gastos y obligaciones, sin tener asegurado un diferencial, no tiene demasiado sentido", afirmó.
Con este planteo, la entidad busca abrir un espacio de información y debate para que los productores puedan conocer en profundidad las implicancias de la normativa antes de tomar decisiones sobre la incorporación de sus establecimientos.
La cita será el 19 de noviembre, a las 19, en la Sociedad Rural de Santa Fe, con entrada abierta a los productores interesados. También habrá una alternativa de participación virtual mediante una transmisión por streaming. Los datos de acceso y el enlace de inscripción serán difundidos a través de las redes sociales y la página web de la institución.
La convocatoria apunta a poner en discusión un tema que ya comenzó a tener consecuencias en la comercialización ganadera y que, según advierten desde la entidad, podría extenderse a otros eslabones de la producción agropecuaria argentina.