Certificación, costos y mercados

Alerta por el impacto de VISEC: productores debatirán en la Rural de Santa Fe los efectos sobre la ganadería

La entidad realizará un encuentro el 19 de noviembre para analizar los alcances de la normativa europea 11/15, los sistemas de trazabilidad y certificación y sus posibles consecuencias sobre la producción y comercialización ganadera. Juan Carlos Pujato advirtió sobre los costos de implementación, la diferenciación de precios y los riesgos para determinados establecimientos.