Pabellón Argentine Beef

La carne vacuna argentina refuerza su estrategia comercial en su principal mercado de exportación

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) participa de la novena edición de la China International Import Expo, junto con 14 empresas exportadoras. La muestra se desarrolla hasta el 10 de noviembre y constituye una de las principales plataformas internacionales para promover productos y generar oportunidades comerciales en el mercado chino.