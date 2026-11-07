La carne vacuna argentina comenzó su participación en la novena edición de la China International Import Expo (CIIE), que se desarrolla desde el jueves 5 hasta el martes 10 de noviembre en la ciudad de Shanghái.
La carne vacuna argentina refuerza su estrategia comercial en su principal mercado de exportación
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) participa de la novena edición de la China International Import Expo, junto con 14 empresas exportadoras. La muestra se desarrolla hasta el 10 de noviembre y constituye una de las principales plataformas internacionales para promover productos y generar oportunidades comerciales en el mercado chino.
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) participa con el tradicional Pabellón Argentine Beef, acompañado por 14 empresas exportadoras que buscan consolidar la presencia del producto nacional en uno de los mercados más importantes para el sector.
Durante la jornada inaugural, el espacio institucional argentino recibió la visita del embajador argentino en China, Marcelo Suárez Salvia, y del cónsul general de la Argentina en Shanghái, Luciano Tanto Clément, quienes recorrieron las instalaciones y mantuvieron contacto con los representantes del sector.
Como es habitual en esta exposición, el primer día estuvo destinado a las actividades protocolares y las visitas institucionales, por lo que todavía no se concretaron operaciones comerciales. La actividad de negocios comenzó este viernes 6 de noviembre, con la presentación de la oferta exportable argentina ante compradores e importadores internacionales.
Una de las principales ferias de importación del mundo
La ceremonia oficial de apertura estuvo encabezada por el viceprimer ministro de China, Ding Xuexiang, y contó con la participación de autoridades y representantes de distintos países, entre ellos Gabón, Austria, Liberia, Cuba, Eslovaquia y Georgia.
La CIIE se consolidó como una de las principales plataformas internacionales para el intercambio comercial y la promoción de productos en el mercado chino. En esta novena edición reúne a representantes de 162 países, regiones y organismos internacionales, más de 4.100 empresas expositoras y una superficie de exhibición superior a los 440.000 metros cuadrados.
En ese contexto, la presencia argentina busca aprovechar el alcance de la muestra para ampliar contactos comerciales, fortalecer vínculos con importadores y posicionar la carne vacuna nacional frente a los principales compradores del mercado asiático.
Catorce empresas exportadoras junto al IPCVA
A partir del inicio de las actividades comerciales, las 14 empresas frigoríficas que acompañan al IPCVA presentan su oferta de productos en el Pabellón Argentine Beef. La participación conjunta apunta a mostrar la diversidad y capacidad de abastecimiento de la industria cárnica argentina, además de generar nuevas oportunidades de negocios.
Las firmas participantes son Abuelo Julio/Friar, ArreBeef, Bustos y Beltrán, Compañía Bernal, Compañía Central Pampeana, Frigolar, Frigorífico Bermejo, Frigorífico Forres Beltrán, Frigorífico Gorina, Frigorífico Rioplatense, Frimsa, Grupo Lequio, Offal Exp y Tomasello.
China, un mercado estratégico para la carne argentina
La participación en la CIIE adquiere especial relevancia por el peso de China como principal destino de exportación de carne vacuna argentina.
La feria representa una oportunidad para afianzar relaciones comerciales, presentar la calidad de los productos nacionales y avanzar en nuevos acuerdos con operadores del mercado.
Con el acompañamiento del IPCVA y la presencia de las principales empresas exportadoras, la industria frigorífica argentina busca aprovechar esta vidriera internacional para sostener y ampliar su inserción en el comercio mundial de carnes.