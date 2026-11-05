Exigen conocer el destino de los fondos

La Sociedad Rural de Rosario cuestionó las tasas rurales y pidió que se justifiquen los costos

La entidad manifestó su preocupación por los montos que cobran municipios y comunas para el mantenimiento de la red vial rural y advirtió sobre la falta de contraprestaciones verificables. También pidió eliminar la actualización vinculada al precio del gasoil, publicar los costos del servicio y avanzar en esquemas de control conjunto con los productores.