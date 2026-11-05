En la sede de la Sociedad Rural

Ganadería 360°: San Justo reunirá a especialistas para analizar los desafíos de la producción y los mercados

La jornada se realizará el 11 de noviembre en el Salón Comedor de la Sociedad Rural de San Justo. El encuentro abordará tres ejes centrales para el futuro del sector: tecnología, trazabilidad y sustentabilidad, en un contexto de nuevas exigencias comerciales y oportunidades de acceso a mercados internacionales.