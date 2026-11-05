La Sociedad Rural de San Justo y la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE) organizarán el próximo 11 de noviembre la jornada "Ganadería 360°: Producir. Demostrar. Competir", un espacio de actualización e intercambio destinado a analizar los principales desafíos que enfrenta la actividad ganadera.
Ganadería 360°: San Justo reunirá a especialistas para analizar los desafíos de la producción y los mercados
La jornada se realizará el 11 de noviembre en el Salón Comedor de la Sociedad Rural de San Justo. El encuentro abordará tres ejes centrales para el futuro del sector: tecnología, trazabilidad y sustentabilidad, en un contexto de nuevas exigencias comerciales y oportunidades de acceso a mercados internacionales.
El encuentro se desarrollará en el Salón Comedor de la entidad rural y contará con la participación de especialistas y referentes vinculados a la producción, la tecnología, los mercados y la sustentabilidad.
La propuesta estará organizada en torno a tres ejes: incorporar herramientas tecnológicas para mejorar los sistemas productivos, avanzar en mecanismos de trazabilidad que permitan acreditar el origen y las condiciones de producción de la carne, y desarrollar instrumentos para demostrar la sustentabilidad de los establecimientos ganaderos.
Tecnología y trazabilidad, claves para mejorar la producción
El programa comenzará a las 19 con las acreditaciones, un espacio de café y networking. A las 19.30 se realizará la apertura institucional, con la participación de los presidentes de la Sociedad Rural de San Justo y CARSFE.
El primer bloque, denominado "Producir: del animal al dato", estará dedicado a la identificación electrónica y el aprovechamiento de la información para mejorar la toma de decisiones en los establecimientos.
José Jauregui disertará sobre identificación electrónica y su utilidad como herramienta de gestión, mientras que Francisco De Marco, de Mūcca, abordará cómo transformar los requerimientos de información en datos de valor para la actividad productiva.
El acuerdo UE-Mercosur y las exigencias de sustentabilidad
A partir de las 20.10, el segundo eje, "Demostrar: del campo al certificado", pondrá el foco en las nuevas condiciones comerciales y los mecanismos para acreditar el origen de la producción.
Ana Laura Catelen, de Endógena, analizará los cambios y las perspectivas que representa el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur para la ganadería argentina.
Por su parte, el ingeniero agrónomo Fernando Aiello presentará la plataforma "Santa Fe Produce Sustentable", una herramienta orientada a acreditar el origen de la producción y demostrar que los sistemas ganaderos están libres de deforestación.
Estos aspectos adquieren relevancia frente a los requisitos ambientales y de trazabilidad que comienzan a tener mayor peso en los mercados internacionales.
Competitividad y oportunidades para la ganadería argentina
El tercer bloque, previsto para las 21, estará dedicado a la competitividad y a los desafíos que deberá afrontar el productor para fortalecer su posicionamiento comercial. Bajo el título "Competir: del establecimiento al mundo", el ingeniero Ernesto José Messina, representante de CARSFE, analizará la relación entre ambiente, mercados y nuevas exigencias para el sector.
A las 21.30 se desarrollará el panel "Ganadería 360°", con un espacio abierto para preguntas e intercambio entre los disertantes y los asistentes. La jornada concluirá a las 21.45 con un aperitivo.
La actividad es organizada por la Sociedad Rural de San Justo y CARSFE, con el auspicio de Santa Fe Provincia, y busca generar herramientas de conocimiento para que los productores puedan anticiparse a los cambios, mejorar sus sistemas de producción y responder a las nuevas demandas del comercio internacional.