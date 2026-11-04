Informe SEA

El 94 % del trigo presenta condiciones buenas a muy buenas en el centro-norte de Santa Fe

El relevamiento de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y la Universidad Católica de Santa Fe, correspondiente al período del 28 de octubre al 3 de noviembre, registró rindes de trigo de entre 32 y 35 quintales por hectárea. Las precipitaciones y la elevada humedad ambiente interrumpieron la cosecha y condicionaron la siembra de soja temprana, arroz, algodón y sorgo.