Campaña agrícola

La región núcleo proyecta otra gran campaña triguera, con alertas sanitarias en el sur santafesino

La Bolsa de Comercio de Rosario destacó recuentos de hasta 500 espigas por metro cuadrado en lotes del sur santafesino, un indicador que anticipa otra campaña triguera por encima de los promedios. Sin embargo, la aparición de fusarium encendió alertas sanitarias. También se registran daños puntuales por heladas en trigo y maíz, mientras avanza la siembra de soja.