La campaña triguera 2026 vuelve a mostrar señales productivas destacadas en la región núcleo. Por segundo año consecutivo, los relevamientos realizados por técnicos y asesores agrícolas detectan condiciones que permiten proyectar rindes superiores a los promedios históricos, con recuentos de hasta 500 espigas por metro cuadrado en establecimientos del sur de Santa Fe.
La región núcleo proyecta otra gran campaña triguera, con alertas sanitarias en el sur santafesino
La Bolsa de Comercio de Rosario destacó recuentos de hasta 500 espigas por metro cuadrado en lotes del sur santafesino, un indicador que anticipa otra campaña triguera por encima de los promedios. Sin embargo, la aparición de fusarium encendió alertas sanitarias. También se registran daños puntuales por heladas en trigo y maíz, mientras avanza la siembra de soja.
Sin embargo, el panorama presenta algunos factores de preocupación. La aparición de fusarium en lotes de la región obliga a intensificar los monitoreos sanitarios durante una etapa clave del cultivo. A esto se suman los efectos de las recientes heladas, que provocaron daños puntuales en trigo y maíz.
De acuerdo con el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), elaborado por Marina Barletta, Florencia Poeta y Cristián Russo, el trigo mantiene un 70% de los lotes en condiciones excelentes a muy buenas, mientras que la siembra de soja de primera comenzó a tomar ritmo y ya alcanza el 12% del área prevista.
Recuentos de hasta 500 espigas y buenas perspectivas para el trigo
Uno de los datos más destacados del relevamiento es la presencia de hasta 500 espigas por metro cuadrado en lotes de Aldao, en el sur santafesino. Se trata de un registro excepcional para la región núcleo, donde los valores habituales en campañas relativamente buenas se ubican entre 350 y 450 espigas.
Los técnicos de esa localidad, que ya habían anticipado el excelente desempeño triguero del año pasado, señalaron que, si bien no se alcanzan las 600 espigas registradas en 2025, los valores actuales permiten proyectar nuevamente una campaña muy por encima de las medias zonales.
En su primera estimación para la región núcleo, la BCR había proyectado un rendimiento promedio de 43,6 quintales por hectárea, unos cinco quintales por encima de la media histórica.
El escenario productivo, no obstante, deberá atravesar algunas dificultades. Con el 80% de los lotes en etapa de llenado de granos y el 20% restante en floración, las recientes heladas generaron daños puntuales en el sudeste de Córdoba y el centro-sur de Santa Fe.
En localidades como María Susana y Bigand se detectaron lesiones leves, con afectación de algunas espiguillas. Pese a ello, el estado general del cultivo continúa siendo favorable.
La principal preocupación sanitaria pasa ahora por la aparición de fusarium, un hongo que afecta directamente a las espigas y puede reducir tanto la cantidad de granos como su peso. En epidemias severas, las pérdidas de productividad pueden ubicarse entre el 30% y el 70%.
Fusarium enciende una alerta sanitaria en el sur santafesino
La presencia de la enfermedad fue confirmada en Aldao, donde los técnicos detectaron una incidencia de entre el 15% y el 20% en algunos lotes, con distintos niveles de severidad.
Según describieron los especialistas, se observan desde espiguillas afectadas hasta casos en los que la enfermedad compromete la mitad de la espiga o incluso su totalidad.
El fusarium necesita determinadas condiciones ambientales para desarrollarse, principalmente temperaturas de entre 20 y 30 grados y períodos de elevada humedad. Aunque octubre no presentó condiciones particularmente favorables para su expansión, su aparición obliga a reforzar los controles.
Por ese motivo, los técnicos recomiendan mantener monitoreos semanales para identificar posibles nuevos focos y evaluar la evolución de la enfermedad durante el llenado de granos.
En paralelo, las heladas recientes también mantienen bajo seguimiento a los cultivos. En María Susana, los asesores advirtieron sobre un deterioro importante en el crecimiento y en el stand de plantas de algunos lotes de maíz, con posibles caídas del potencial de rendimiento de entre el 10% y el 30%.
En otras zonas cercanas a Rosario, en cambio, los planteos comenzaron a mostrar signos de recuperación. Los técnicos señalaron que la respuesta fue más favorable en los lotes con una adecuada nutrición. La evolución durante los próximos 15 días será determinante para establecer si el frío dejó consecuencias permanentes.
Márgenes del trigo, presión internacional y avance de la soja
En términos económicos, el trigo presenta mejores perspectivas de rentabilidad que en la campaña anterior, aunque el mercado internacional comienza a incorporar factores que podrían presionar sobre las cotizaciones.
Con un precio a cosecha para diciembre de 2026 de 21,3 dólares por quintal y un rendimiento de referencia de 40 quintales por hectárea, la BCR estima un margen neto de 87 dólares por hectárea en campo propio.
La situación cambia en los establecimientos alquilados. Considerando un costo de arrendamiento equivalente a 18 quintales de soja por hectárea, prorrateado según el tiempo de ocupación del cultivo, el resultado proyectado es negativo en 130 dólares por hectárea.
Aun así, los números muestran una mejora respecto del año pasado. En noviembre de 2025, con un precio a cosecha de 18,3 dólares por quintal, el margen neto en campo propio era de 59 dólares por hectárea, mientras que la pérdida en campo alquilado alcanzaba los 158 dólares.
La principal incógnita para los próximos meses está vinculada con la oferta internacional. Rusia autorizó nuevamente la salida de buques con granos desde el mar de Azov, luego de las restricciones impuestas por los ataques ucranianos con drones. La medida mejora las perspectivas de disponibilidad exportable y genera presión bajista sobre los precios.
La evolución del mercado resulta relevante para los productores de la región núcleo, donde la rotación trigo-soja de segunda se convirtió en un componente central de los ingresos agrícolas. Según el relevamiento, durante la campaña anterior esta combinación llegó a explicar hasta el 60% de las ganancias en algunos planteos.
Mientras tanto, la siembra de soja de primera alcanzó el 12% del área prevista, luego de la implantación de unas 350.000 hectáreas durante la última semana. El sudeste de Córdoba encabeza las labores, con un avance del 15%, seguido por el centro-sur y el sur de Santa Fe, con el 12%. En el norte bonaerense, en tanto, se implantó el 8% de la superficie proyectada.
Las bajas temperaturas continúan condicionando el ritmo de trabajo. En cuanto al clima, noviembre comenzó con lluvias intermitentes y chaparrones aislados, mientras que los pronósticos anticipan nuevas precipitaciones durante los próximos días. Los especialistas seguirán atentos a la posibilidad de un cambio en la circulación atmosférica que permita que las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño alcancen con mayor intensidad al centro de la región pampeana.