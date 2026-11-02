Agricultura

La Bolsa de Rosario elevó a 23,8 millones de toneladas la estimación de producción de trigo argentino

La cosecha nacional registra un avance del 6,7%, con un rinde promedio de 21,3 quintales por hectárea, superior al de la campaña pasada a igual fecha. La mayor oferta argentina se suma a un mercado internacional condicionado por la incertidumbre en el mar Negro y las mejores perspectivas productivas de Australia.