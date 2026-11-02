En Rosario

Rosgan debatirá el futuro de la ganadería argentina: genética, eficiencia y nuevos mercados

El 5º Congreso Federal Ganadero se realizará el 12 de noviembre en la Bolsa de Comercio de Rosario, con la participación de especialistas de Argentina, Estados Unidos, Uruguay y China. Bajo el lema "Quo vadis, ganadería", el encuentro abordará qué tipo de animal deberá producir el país, cómo mejorar la eficiencia de los sistemas productivos y cuáles son las oportunidades que ofrece el mercado internacional de carnes.