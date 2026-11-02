La ganadería argentina atraviesa un escenario de oportunidades comerciales, pero también enfrenta el desafío de adaptar sus sistemas productivos a las nuevas exigencias del mercado mundial. La necesidad de obtener animales más pesados, incrementar la producción de carne por cabeza, mejorar la eficiencia y desarrollar productos de mayor calidad plantea interrogantes sobre el rumbo que deberá tomar la actividad.
Rosgan debatirá el futuro de la ganadería argentina: genética, eficiencia y nuevos mercados
El 5º Congreso Federal Ganadero se realizará el 12 de noviembre en la Bolsa de Comercio de Rosario, con la participación de especialistas de Argentina, Estados Unidos, Uruguay y China. Bajo el lema "Quo vadis, ganadería", el encuentro abordará qué tipo de animal deberá producir el país, cómo mejorar la eficiencia de los sistemas productivos y cuáles son las oportunidades que ofrece el mercado internacional de carnes.
En ese contexto, Rosgan realizará el próximo 12 de noviembre, en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la quinta edición de su Congreso Federal Ganadero. Bajo el lema "Quo vadis, ganadería: ¿A dónde vamos? ¿A dónde debemos ir?", el encuentro reunirá a productores, empresarios y especialistas nacionales e internacionales para analizar las transformaciones que necesita la cadena de ganados y carnes.
El presidente de Rosgan, Raúl Milano, explicó que uno de los principales debates estará relacionado con las características de los animales que deberá producir la Argentina para aprovechar las oportunidades comerciales que se presentan.
"Nosotros tenemos un país que cuenta con un biotipo de animal con una genética extraordinaria, pero que evidentemente está hecho más para el ternero bolita que para los animales más pesados, que es hacia donde tenemos que ir marchando", señaló.
En esa línea, planteó la necesidad de integrar distintas líneas genéticas, especialmente razas continentales, para obtener animales con mayor estructura y capacidad de producir más carne. También destacó la importancia del marmoleo, una característica vinculada con la grasa intramuscular que aporta jugosidad, sabor y calidad, cada vez más valorada en determinados mercados internacionales.
"Hay que mezclar e integrar con razas continentales la definición de los próximos animales para que tengan más estructura, más frame y el marmolado tan requerido por el mundo", sostuvo Milano, quien mencionó las oportunidades que pueden abrirse a partir de la habilitación de nuevos destinos, como Japón.
La gestión empresarial y las experiencias internacionales
Otro de los ejes del congreso estará relacionado con la transformación de los establecimientos ganaderos en empresas capaces de medir sus resultados, incorporar herramientas de gestión y mejorar su rentabilidad.
"Vamos a analizar cómo el productor se convierte en empresario, cómo aplica mediciones y cómo comenzamos a transformar la ganadería", adelantó el presidente de Rosgan.
La agenda incluirá experiencias de Estados Unidos y Uruguay, dos países que presentan modelos productivos con características diferentes, pero que ofrecen herramientas para analizar los desafíos de la ganadería argentina.
Desde Estados Unidos, Alfredo Di Costanzo, doctor en Nutrición Animal por la Universidad de Minnesota y profesor de la Universidad de Nebraska, expondrá sobre la evolución de un sistema que logró posicionarse entre los principales referentes mundiales en producción de carne de calidad.
El especialista destacó que el modelo estadounidense combina una estructura de producción basada principalmente en establecimientos familiares con una industria frigorífica altamente desarrollada. Según explicó, el rodeo promedio de los establecimientos de cría es de aproximadamente 44 vacas.
Uno de los principales diferenciales es el sistema de clasificación de carnes, cuyos primeros estándares comenzaron a desarrollarse hace más de un siglo. Esta herramienta permitió establecer categorías de calidad y ofrecer productos diferenciados para consumidores de alto poder adquisitivo.
"Eso nos permite presentarle a Japón una carne muy especializada como la Prime, respaldando la calidad, el marmoleo, el sabor y el añejamiento en anaquel. Eso es lo que atrae al consumidor extranjero", explicó Di Costanzo.
La experiencia uruguaya será presentada por Patricio Cortabarría, ingeniero agrónomo, productor ganadero y ex presidente de la Asociación Rural del Uruguay y de la Sociedad de Criadores de Hereford. Su exposición abordará los cambios que atraviesa el rodeo de ese país, con animales que llegan a faena a edades más tempranas, pero con mayores pesos de carcasa.
Cortabarría explicó que la integración entre agricultura y ganadería, la incorporación de granos en la alimentación y el crecimiento de los sistemas de engorde a corral están modificando la estructura productiva uruguaya.
En los últimos dos o tres años, el rodeo de vacas de cría creció aproximadamente un 10%, al pasar de 4 millones a casi 4,5 millones de cabezas. Paralelamente, los avances en genética y nutrición permitieron acelerar los ciclos productivos y aumentar el peso de los animales.
Actualmente, la terminación a corral representa cerca del 30% de la faena total de Uruguay, una proporción que supera el 40% cuando se consideran exclusivamente los novillos.
"La genética y la nutrición se encuentran íntimamente entrelazadas", sostuvo el especialista, al señalar que el desafío consiste en producir animales capaces de alcanzar carcasas más pesadas a edades tempranas, sin resignar calidad.
Geopolítica, comercio y las oportunidades para la carne argentina
El escenario internacional también tendrá un lugar central en el encuentro. Las transformaciones del comercio mundial, las relaciones entre los principales países compradores y vendedores y las nuevas preferencias de los consumidores forman parte de los factores que condicionarán el desarrollo de la actividad.
Uno de los paneles estará dedicado a "La geopolítica detrás de la carne: ¿Qué está cambiando en el mundo y cómo impacta en los fundamentos del mercado?", con la participación de Alfredo Di Costanzo, de la Universidad de Nebraska; Weng Yu Qing, manager del Grupo de Desarrollo Agrícola Huapei de China; y Agustín Tejeda, subsecretario de Mercados Agroalimentarios de Argentina.
También se desarrollará el panel "Genética y nutrición: dos visiones enfocadas en el producto. ¿Qué animal debemos producir?", que reunirá a Rodolfo Cantet (INTA-Conicet-UBA), Patricio Cortabarría (Origen Uruguay), Julián Soriano (Provimi-Cargill) y Sebastián Victorica (UBIMeat).
La propuesta será analizar cómo deben evolucionar los sistemas de producción para responder a las demandas de la industria frigorífica y de los consumidores internacionales, con especial atención en la genética, la alimentación y la calidad de las carcasas.
Para Cortabarría, estas transformaciones también representan una oportunidad para la Argentina, especialmente en un escenario en el que los productores comienzan a orientar nuevamente su mirada hacia los mercados externos.
"Resulta muy interesante la interacción con los ganaderos argentinos, quienes hoy reorientan su foco hacia la exportación", expresó.
El 5º Congreso Federal Ganadero buscará, de esta manera, superar el análisis de la coyuntura y abrir una discusión sobre las decisiones productivas, tecnológicas y comerciales que marcarán el futuro de la actividad durante los próximos años.
La genética, la nutrición, la eficiencia de los establecimientos, la incorporación de herramientas empresariales y el conocimiento de los mercados serán algunos de los factores centrales para definir qué tipo de ganadería necesita desarrollar la Argentina para fortalecer su competitividad.