El próximo 13 de noviembre desde las 19 horas, se realizará el 5° Remate de Selección de Vientres de la Cámara de Cabañas Santafesinas, una propuesta que reunirá a 19 establecimientos en las instalaciones de la Sociedad Rural de Santa Fe.
La mejor genética santafesina tendrá su cita en la Rural de Santa Fe
El 5° Remate de Selección de Vientres, se realizará el 13 de noviembre, desde las 19 horas, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Santa Fe, con la participación de 19 cabañas y cinco razas bovinas. Saldrán a la venta unas 80 hembras, además de paquetes de embriones y semen.
La subasta, a cargo de la Cooperativa Guillermo Lehmann y con transmisión por streaming a través de ROSGAN, ofrecerá unas 80 hembras de distintas categorías, desde terneras hasta vaquillonas preñadas.
La propuesta se completará con la venta de paquetes de embriones y semen, una alternativa para productores y cabañas interesados en incorporar genética de calidad a sus rodeos.
"Ya es el quinto año que estamos presentes en la Rural. La idea es cerrar el año con nuestro evento, tratando de preparar durante los meses anteriores lo mejor que tenemos cada uno en nuestra cabaña para poder aportar y hacer un lindo remate", explicó Mauro Tomassetti, titular de Cabaña "La Esperanza" e integrante de la comisión directiva de la entidad.
El cabañero remarcó que uno de los rasgos distintivos de la Cámara es su identidad provincial: los establecimientos que la integran son santafesinos y los animales que conforman la oferta fueron nacidos y criados en Santa Fe.
Una oferta que combina genética de élite y alternativas comerciales
Uno de los aspectos centrales de esta quinta edición será la diversidad de la oferta. El remate contará con cinco razas bovinas: Angus, Brangus, Braford, Hereford y Limangus, que se incorporará por primera vez a la subasta con hembras.
Tomassetti explicó que la decisión de incorporar ambas categorías responde a la intención de ampliar las posibilidades de participación.
"Decidimos hacer un segmento diferencial, con hembras más comerciales. Son animales aprobados por las asociaciones correspondientes y criados en cabañas, por lo que tienen toda la genética para que se pueda aprovechar", señaló.
El referente ganadero destacó, además, la trayectoria de los establecimientos participantes y su presencia en exposiciones ganaderas de relevancia nacional. En ese sentido, consideró que el encuentro representa una oportunidad para acceder a genética de calidad sin necesidad de trasladarse a otros puntos del país.
"Dentro de la Cámara están algunas de las cabañas más importantes de Santa Fe, que están obteniendo premios en las exposiciones más importantes, desde Palermo hasta las organizadas en el norte del país. Hay una oferta increíble de genética y al alcance, mucho más cercana, más santafesina", sostuvo.
Embriones y semen, claves para mejorar los rodeos
Además de la venta de vientres en pie, la quinta edición incorporará paquetes de embriones y semen, una propuesta especialmente relevante para los establecimientos que buscan acelerar sus procesos de mejoramiento genético.
Tomassetti señaló que esta alternativa puede resultar de interés para cabañas nuevas o productores que proyectan iniciar una actividad de selección y necesitan incorporar genética de calidad para desarrollar sus rodeos.
De esta manera, los compradores podrán evaluar distintas herramientas para orientar sus planteos productivos, de acuerdo con sus objetivos y posibilidades.
El buen momento ganadero, con la mirada puesta en el clima
Al analizar el balance del año, Tomassetti describió un escenario favorable para la actividad, con mejores precios y expectativas para los productores. Según su evaluación, la recuperación se refleja tanto en las operaciones de hacienda en los mercados como en los remates de reproductores.
"Yo creo que no hay ningún secreto: la ganadería, hacia fines del año pasado y más durante este año, ha remontado mucho. El ganadero está más contento y toda la cadena ganadera está un poco mejor", afirmó.
El cabañero consideró que la mejora en las condiciones del negocio permite planificar con mayor previsibilidad, un aspecto especialmente importante en una actividad que requiere inversiones y decisiones cuyos resultados se observan a mediano y largo plazo.
"Lo importante para nosotros, los ganaderos, siempre es tener una perspectiva moderada de lo que va a ser el futuro. Me parece que estamos viendo que las reglas de juego no nos van a cambiar tanto y esa seguridad impacta un montón en el precio de los animales y en la intención de compra de los productores", analizó.
Sin embargo, el panorama también presenta interrogantes hacia el cierre del año. La posibilidad de lluvias abundantes asociadas al fenómeno de El Niño genera preocupación entre los productores que desarrollan su actividad en zonas de islas y áreas ribereñas, donde las crecidas pueden obligar a trasladar hacienda y modificar la organización de los establecimientos.
Tomassetti advirtió que ya se observa movimiento de animales, relocalización de rodeos y decisiones de algunos productores de postergar operaciones hasta contar con mayores certezas sobre la evolución de las condiciones climáticas.
"Hay mucha gente que está preocupada, que está vendiendo su hacienda, relocalizando o maniobrando con el stock de vientres. Si bien el año viene muy bien, apareció este Niño que pareciera estar dejando en stand-by a muchos productores", explicó.
En ese contexto, el titular de Cabaña "La Esperanza" señaló que el comportamiento de la demanda en los remates que restan del año será un indicador importante para evaluar el impacto de las expectativas climáticas sobre el mercado ganadero