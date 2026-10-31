De la mano de la Cámara de Cabañas Santafesinas

La mejor genética santafesina tendrá su cita en la Rural de Santa Fe

El 5° Remate de Selección de Vientres, se realizará el 13 de noviembre, desde las 19 horas, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Santa Fe, con la participación de 19 cabañas y cinco razas bovinas. Saldrán a la venta unas 80 hembras, además de paquetes de embriones y semen.