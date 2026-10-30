Retroceso del 0,6% en el trimestre

La actividad económica nacional cede 0,2% en septiembre y marca una caída interanual del 0,4%

El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina registrado en el noveno mes del año confirma un estancamiento generalizado: siete de cada diez sectores bajaron su ritmo de actividad mientras que el consumo y la industria siguen sin despegar.