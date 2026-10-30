El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) registró en septiembre de 2026 una baja del 0,2% respecto del mes anterior.
La actividad económica nacional cede 0,2% en septiembre y marca una caída interanual del 0,4%
El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina registrado en el noveno mes del año confirma un estancamiento generalizado: siete de cada diez sectores bajaron su ritmo de actividad mientras que el consumo y la industria siguen sin despegar.
El estudio, publicado en la edición N° 28 por el Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEc) -entidad académica impulsada conjuntamente por la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Comercio de Santa Fe-, muestra además una caída interanual del 0,4% y un acumulado trimestral con una merma del 0,6%.
El balance general del período resulta desfavorable para la mayoría de los sectores productivos: en septiembre se verificaron caídas mensuales en siete de los diez indicadores componentes que integran el índice.
Al evaluar la coyuntura del año, el diagnóstico del informe sostiene categóricamente que "se demora el repunte de la actividad económica nacional".
Heterogeneidad sectorial
Al analizar los sectores claves de la estructura productiva, se evidencia una evolución dispar:
Sector Agrícola: Tras cuatro meses consecutivos de repuntes relevantes, la actividad agrícola experimentó un ajuste del 4,2% mensual en septiembre debido al cierre de la campaña maicera. No obstante, se consolidó como el principal sostén de la economía con un impresionante crecimiento interanual del 24,2%, apuntalado por una cosecha de maíz en niveles históricos.
Producción Industrial: Registró su sexto mes consecutivo de contracción, cediendo un 0,2% mensual y anotando un deterioro interanual del 2,0%. El informe elaborado por los analistas del CICEc subraya al respecto que "el sector continúa mostrando señales de deterioro en la mayoría de sus ramas, aunque aquellas con mayor competitividad externa mantienen un desempeño favorable".
Construcción: La actividad mostró un comportamiento prácticamente neutro en el mes (-0,02%) y un retroceso del 1,5% en comparación con el mismo mes de 2025. Los analistas identifican las presiones estructurales que atraviesan al rubro y señalan que "el sector no termina de adaptarse a un nuevo paradigma de costos en dólares elevados, por un lado, y escasa obra pública nacional, por otro".
Consumo retraído
Los indicadores vinculados al consumo masivo y los ingresos familiares continúan mostrando un panorama complejo:
Ventas Minoristas: Sufrieron su cuarta baja mensual consecutiva (-0,3%), acumulando una caída del 2,8% interanual.
Patentamiento de Vehículos: Aunque quebró cinco meses de contracciones con una recuperación mensual del 1,3%, se posiciona como el indicador con peor desempeño en la comparación interanual al marcar un derrumbe del 12,2% frente a septiembre de 2025.
Mercado Laboral y Salarios: La nómina de asalariados privados registrados cayó 0,1% en el mes y "acumula una contracción del 1,8% en los últimos doce meses, equivalente a 115 mil puestos registrados".
En paralelo, si bien la tasa de entrada al mercado laboral mostró una ligera mejora mensual del 0,3%, las remuneraciones brutas reales del sector privado retrocedieron 0,3% mensual y 4,3% interanual, extendiendo una fase contractiva que se arrastra desde comienzos de 2025.
En el plano del comercio exterior y las cuentas públicas, las importaciones totales cayeron 0,1% en septiembre (-3,2% interanual), mientras que la recaudación nacional bajó 0,5% mensual, aunque logró situarse 2,9% por encima del nivel interanual por el aporte de los derechos aduaneros.
Balance y perspectivas
Al sintetizar la trayectoria económica trazada en lo que va del año, los economistas del CICEc concluyen que "a lo largo de 2026 se advierte una silueta de deterioro en casi todas las variables componentes del ICA-ARG, en tanto solo el sector agrícola evidencia crecimiento, mientras que la recaudación del gobierno nacional y las importaciones ensayan una tenue y gradual recuperación".
Esta dinámica se refleja nítidamente en el Índice de Difusión de Series Coincidentes (IDSC), el cual mide la proporción de componentes con aporte positivo al ciclo. En septiembre, este indicador cayó al 20,0%, manteniéndose muy por debajo del umbral del 50% y confirmando que la reactivación generalizada sigue sin encontrar un piso firme de sustentabilidad.