El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, presentó este jueves el Informe de Política Monetaria (IPOM) correspondiente al tercer trimestre de 2026 y puso el foco en la evolución de los precios y las perspectivas para los próximos meses. Según explicó, la inflación continuó desacelerándose entre julio y septiembre, aunque advirtió que algunos factores podrían generar aumentos transitorios hacia el cierre del año.
Bausili anticipó cómo seguirá la inflación y proyectó una recuperación de la economía hacia fin de año
El presidente del BCRA presentó el informe de política monetaria y sostuvo que los precios podrían mantenerse por debajo del 2% mensual. También proyectó una mejora de la actividad económica en el último trimestre de 2026.
Durante una conferencia de prensa que compartió con el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, Bausili detalló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) promedió una suba mensual del 1,9% durante el tercer trimestre. Ese registro representó una baja de 0,3 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior.
El funcionario destacó también el comportamiento de la inflación subyacente, que promedió el 2% mensual en el mismo período. Este indicador permite observar la evolución de los precios sin el efecto de algunos componentes más variables.
De acuerdo con el diagnóstico del Banco Central, la desaceleración se concentró principalmente en los bienes, que registraron un aumento promedio mensual del 1,7%. En cambio, los servicios subyacentes mostraron una leve aceleración y alcanzaron el 2,7%.
Carne, tarifas y combustibles: los factores que pueden presionar los precios
Aunque Bausili sostuvo que la tendencia general de los precios sigue siendo descendente, reconoció que durante el último trimestre del año podrían aparecer factores estacionales y ajustes que impulsen temporalmente el índice de inflación.
Uno de los principales puntos de atención es el precio de la carne vacuna, que habitualmente registra subas durante noviembre y diciembre. El presidente del BCRA señaló que para este año esperan aumentos menores a los observados a fines de 2025 y comienzos de 2026.
A eso se sumará el impacto de los cambios en las tarifas promedio del gas por red, vinculados con la reducción de subsidios en las zonas alcanzadas por el régimen de Zona Fría.
También incidirá en el indicador de octubre el traslado de los aumentos de los combustibles registrados a fines de septiembre. En ese contexto, la evolución del precio internacional del petróleo aparece como otro elemento a seguir.
Pese a esas advertencias, Bausili afirmó que la orientación de las políticas fiscal y monetaria debería contribuir a que la inflación continúe bajando durante los últimos meses del año.
Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) acompañan ese escenario. Según los datos mencionados durante la presentación, los analistas esperan que la inflación mensual se mantenga por debajo del 2% en los próximos meses y que 2026 cierre con una variación interanual del 30%.
Para 2027, las estimaciones del mercado ubican la inflación en el 21,2%, mientras que para 2028 proyectan un 15%.
Qué espera el Banco Central para la actividad económica
En su repaso de la situación económica, Bausili reconoció que el Producto Bruto Interno (PBI) registró una contracción del 0,6% en el segundo trimestre, en términos desestacionalizados respecto del primero. Sin embargo, en la comparación interanual mostró un crecimiento del 2%.
El funcionario atribuyó la caída trimestral a la normalización de la actividad agropecuaria luego de una cosecha récord y a un contexto internacional menos favorable. También mencionó las interrupciones en el suministro de gas a establecimientos industriales durante los meses de mayor demanda residencial y las condiciones climáticas adversas en algunas regiones.
Según el diagnóstico del organismo, la actividad se estabilizó en agosto y los indicadores disponibles para septiembre mostraron señales de recuperación en algunos sectores. Por eso, el Banco Central espera una mejora durante el cuarto trimestre, una vez que se disipen los factores transitorios que afectaron el desempeño de los meses anteriores.
Las proyecciones relevadas por el REM estiman que la economía crecerá un 1,5% durante 2026. Para los dos años siguientes, anticipan una expansión del 2,5% en 2027 y del 3% en 2028.
Bausili también destacó el desempeño de las exportaciones, que alcanzaron un nuevo máximo histórico en los últimos 12 meses. Entre los sectores que impulsaron ese resultado mencionó al petróleo, el litio y la actividad agroindustrial.
Las compras de dólares y el nivel de reservas
Otro de los puntos abordados durante la presentación fue la evolución de las reservas internacionales. Bausili informó que, desde el comienzo de 2026 hasta el 28 de octubre, el Banco Central compró más de US$ 15.800 millones en el mercado de cambios.
De esa manera, superó los US$ 10.000 millones previstos como meta anual en el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional. Durante el tercer trimestre, las compras sumaron US$ 3.400 millones.
El titular del organismo agregó que las reservas internacionales aumentaron US$ 1.222 millones durante ese período y acumularon una suba cercana a los US$ 9.000 millones desde el inicio del año.
También señaló que los depósitos del sector privado en moneda extranjera alcanzaron los US$ 41.900 millones al cierre del trimestre, un nuevo máximo histórico.
Werning habló de la mora y del costo de los créditos
Por su parte, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, se refirió a la evolución de la mora en el sistema financiero y aseguró que los datos correspondientes a septiembre muestran que los incumplimientos de los préstamos de las personas comenzaron una fase descendente.
El funcionario sostuvo que las refinanciaciones voluntarias están contribuyendo a reducir la cantidad de deudores en situación irregular y repasó las medidas que impulsa la entidad para favorecer el acceso al crédito.
Sin embargo, puso el acento en el peso de los impuestos sobre el costo de los préstamos. Según explicó, cerca del 30% del costo financiero total de los créditos está representado por tributos, muchos de ellos de origen municipal y provincial.
En ese sentido, consideró que la política fiscal tiene un papel relevante para reducir el costo del financiamiento y favorecer la recuperación del crédito.
El debate por las reservas de oro
En una segunda parte de la conferencia, Bausili respondió preguntas sobre la administración de las reservas de oro del Banco Central, un tema que generó cuestionamientos en las últimas semanas.
El funcionario aseguró que la cantidad de oro en poder de la entidad no cambió desde 2011 y que se mantiene en 1.984.960 onzas troy. También defendió las operaciones de cobertura realizadas sobre ese activo y sostuvo que deben evaluarse en el conjunto de la estrategia de administración de las reservas.