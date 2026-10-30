La calidad alcanzó su mejor registro en 12 años

La cadena láctea argentina combina más producción, calidad y crecimiento exportador

La concentración de sólidos útiles en la leche registró una mejora durante 2026 y la producción de grasa y proteína creció un 4,8% en los primeros nueve meses del año. Además, aumentaron la producción nacional, el consumo interno y las exportaciones, que superaron los US$ 1.300 millones.