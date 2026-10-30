La cadena láctea argentina muestra una evolución positiva durante 2026, con mejoras tanto en la calidad de la leche como en los volúmenes producidos y comercializados.
La cadena láctea argentina combina más producción, calidad y crecimiento exportador
La concentración de sólidos útiles en la leche registró una mejora durante 2026 y la producción de grasa y proteína creció un 4,8% en los primeros nueve meses del año. Además, aumentaron la producción nacional, el consumo interno y las exportaciones, que superaron los US$ 1.300 millones.
Según los últimos datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la calidad de la producción alcanzó su nivel más alto de los últimos 12 años, impulsada por avances en tecnología, genética y alimentación de los rodeos.
Uno de los principales indicadores de esta evolución es el crecimiento de los sólidos útiles, es decir, la grasa y la proteína presentes en la leche, componentes fundamentales para la elaboración de productos industriales. Durante los primeros nueve meses de 2026, su producción aumentó un 4,8%, mientras que la concentración promedio de sólidos pasó del 7,34% al 7,39%.
Esta mejora en la composición de la materia prima representa un avance para la eficiencia industrial y la competitividad de toda la cadena, ya que permite obtener un mayor rendimiento en la elaboración de productos lácteos.
Creció un 4,1% la producción nacional de leche
La mejora en los indicadores de calidad estuvo acompañada por un incremento en el volumen de producción. Entre enero y septiembre de 2026, los tambos argentinos produjeron 8.647 millones de litros de leche, frente a los 8.308 millones registrados durante el mismo período de 2025.
La diferencia representa un crecimiento interanual del 4,1%, de acuerdo con el último relevamiento de la Dirección Nacional de Lechería.
El consumo interno también mostró una evolución favorable. En los primeros nueve meses del año alcanzó los 6.556 millones de litros equivalentes, lo que significó una suba del 4% respecto de los 6.301 millones registrados en igual período del año anterior.
De esta manera, el mercado doméstico acompañó el crecimiento de la producción y consolidó una mayor demanda de productos lácteos.
Las exportaciones superaron los US$ 1.300 millones
El frente externo también mostró resultados positivos. Entre enero y septiembre de 2026, Argentina exportó 340.845 toneladas de productos lácteos por un valor de US$ 1.306 millones.
Brasil se mantuvo como el principal destino de los envíos, con 162.844 toneladas, un incremento del 28% interanual. Detrás se ubicaron Argelia, Chile y China, mercados que también forman parte de los principales destinos de la producción nacional.
En cuanto a los productos, se destacaron los aumentos en las exportaciones de manteca, con una suba del 60%; mozzarella, 26%; leche en polvo entera, 12%; suero, 10%; y leche en polvo descremada, 9%.
Los indicadores reflejan un crecimiento simultáneo en distintos eslabones de la cadena láctea: mayor volumen de leche producida, mejores parámetros de calidad, recuperación del consumo interno y una mayor inserción en los mercados internacionales.