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Fuerte valorización de la genética bovina: los reproductores subieron un 61% interanual

Entre agosto y octubre de 2026 se comercializaron más de 15.500 reproductores, con valores promedio de casi $9,8 millones por toro. La suba también se reflejó en dólares, con un incremento del 57% respecto del mismo período del año pasado, en un contexto de mayor interés por invertir en genética para mejorar los rodeos.

Los precios de los reproductores bovinos aumentaron un 61% interanual en los remates de genéticaLos precios de los reproductores bovinos aumentaron un 61% interanual en los remates de genética
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Los remates de reproductores bovinos reflejaron una marcada valorización durante el último trimestre de la temporada de ventas de genética. Entre agosto y octubre de 2026, los precios promedio de los toros registraron un incremento interanual del 61% en pesos y del 57% en dólares, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

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El relevamiento, que comprende la comercialización de más de 15.500 animales, muestra el interés de criadores y productores por incorporar genética y mejorar la eficiencia productiva de sus establecimientos.

En términos de valores, el precio promedio de los reproductores machos alcanzó los $9.770.983 durante el período analizado, equivalente a US$ 6.324. En comparación, entre agosto y octubre de 2025 el promedio había sido de $6.056.272, unos US$ 4.038 por ejemplar.

La genética santafesina brilló en un remate que ya es un clásicoLos precios de los reproductores bovinos aumentaron un 61% interanual en los remates de genética

La evolución de las cotizaciones evidencia una mayor valorización de los reproductores y refleja las expectativas favorables que atraviesan distintos segmentos de la actividad ganadera.

La inversión en genética gana protagonismo

Desde la Secretaría de Agricultura señalaron que la tendencia responde a la búsqueda de una mayor eficiencia productiva y al interés de los establecimientos por mejorar la calidad genética de sus rodeos.

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Este escenario también encuentra respaldo en mejores perspectivas climáticas y forrajeras, que favorecen las condiciones para planificar inversiones y fortalecer los sistemas de producción ganadera.

La incorporación de reproductores con características genéticas superiores constituye una herramienta para avanzar en aspectos como la productividad, la eficiencia reproductiva y la calidad de los animales.

El RIMI, otro incentivo para las inversiones

Entre los factores que pueden contribuir a impulsar la adquisición de reproductores, el organismo nacional destacó los beneficios del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

Este instrumento contempla incentivos fiscales para determinadas inversiones productivas, entre ellos mecanismos de amortización acelerada de bienes de capital, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos por el régimen.

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En este contexto, la valorización registrada en los remates refleja el interés de los productores por fortalecer sus rodeos y apostar a la genética como una inversión estratégica para mejorar los resultados productivos a mediano y largo plazo.

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