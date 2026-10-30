Ganadería

Fuerte valorización de la genética bovina: los reproductores subieron un 61% interanual

Entre agosto y octubre de 2026 se comercializaron más de 15.500 reproductores, con valores promedio de casi $9,8 millones por toro. La suba también se reflejó en dólares, con un incremento del 57% respecto del mismo período del año pasado, en un contexto de mayor interés por invertir en genética para mejorar los rodeos.