Reporte del Mercado de Granos

Octubre dejó pérdidas en Chicago, incertidumbre climática en Brasil y un récord para el trigo argentino

La soja y el maíz alcanzaron valores mínimos de los últimos meses, presionados por el avance de la cosecha estadounidense y la depreciación del real brasileño. En paralelo, las perspectivas productivas de Brasil para la nueva campaña están condicionadas por el riesgo climático de El Niño, mientras que el mercado de futuros de trigo en A3 registró un volumen récord de operaciones durante octubre.