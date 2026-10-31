El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) continúa ampliando su estrategia de posicionamiento en China, con acciones presenciales en ciudades del interior del país.
La carne vacuna argentina amplía su presencia en el interior de China
El IPCVA desarrolla nuevas acciones de promoción en Nanjing, con actividades gastronómicas en un hotel y capacitaciones para estudiantes de cocina. La iniciativa busca fortalecer el reconocimiento del producto argentino y generar oportunidades comerciales en distintas regiones del mercado chino.
Luego de las actividades realizadas en Chongqing durante el primer semestre, el organismo llegó a Nanjing, una de las principales ciudades económicas, culturales y educativas de China y antigua capital del país.
La iniciativa responde a un pedido de la industria frigorífica y de los productores exportadores, y tiene como objetivos ampliar el conocimiento de la carne vacuna argentina, incentivar su consumo y fortalecer las oportunidades comerciales en uno de los principales destinos de las exportaciones del sector.
En la previa de la China International Import Expo (CIIE), la última gran feria comercial del año, el IPCVA también realizó visitas al mercado de abasto más importante de Nanjing para conocer de cerca la comercialización del producto argentino.
"Esta visita a Nanjing los días previos a la CIIE también nos permitió recorrer el mercado de abasto más importante de la ciudad y charlar con algunos comerciantes que venden carne argentina", señaló Georges Breitschmitt, presidente del Instituto.
El directivo destacó el alcance de las exportaciones y la presencia de cortes provenientes de distintos frigoríficos nacionales. "Pudimos ver cajas de distintos frigoríficos argentinos y para mí, como productor, es un orgullo ver hasta dónde llegan nuestros animales, en particular las vacas, que hasta hace no muchos años prácticamente no tenían precio", expresó.
Una campaña gastronómica con cortes premium
Una de las principales actividades se desarrolla en el Marriott Nanjing South Hotel, donde el restaurante Nanjing Kitchen lleva adelante una campaña gastronómica de dos meses destinada a presentar la carne argentina en el segmento de alta gama.
La propuesta incluye una estación de asado argentino con distintos cortes, entre ellos bife ancho, bife angosto y asado. La experiencia se completa con una ambientación inspirada en la cultura nacional, con el propósito de acercar a los consumidores chinos no solo el producto, sino también parte de la tradición gastronómica argentina.
Este tipo de acciones busca fortalecer la presencia de la carne vacuna en restaurantes y espacios de consumo de alto nivel, además de generar nuevas instancias de contacto entre el producto y potenciales compradores.
Capacitación de futuros chefs y expansión territorial
En paralelo, el IPCVA puso en marcha una iniciativa junto con el Nanjing Institute of Tourism and Hospitality (NITH), una institución pública de formación gastronómica fundada en 1978.
El programa contempla clases magistrales sobre las características de la carne vacuna argentina, los sistemas de producción, los cortes destinados a la exportación y las técnicas de desposte y cocción. También incluye una competencia gastronómica en la que los estudiantes deberán elaborar platos innovadores que combinen cortes argentinos con sabores tradicionales de la región china de Jiangnan.
El objetivo es acercar el producto a las nuevas generaciones de profesionales de la gastronomía, para que conozcan sus características y puedan incorporarlo a futuras propuestas culinarias.
Las actividades en Nanjing se inscriben en una estrategia de promoción que durante 2025 y 2026 combinó campañas digitales de alcance nacional con acciones presenciales en distintas regiones de China. Además de Beijing y Shanghái, el IPCVA realizó iniciativas en Hefei, Wuhan, Qingdao, Shenyang, Fuzhou, Chongqing, Xi'an y Shenzhen.
La agenda continuará en la China International Import Expo, donde el Instituto participará junto con 14 empresas exportadoras argentinas. La feria representa una nueva oportunidad para fortalecer vínculos comerciales y ampliar la presencia de la carne vacuna nacional en el mercado chino.