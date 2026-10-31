El IPCVA amplía su estrategia de promoción

La carne vacuna argentina amplía su presencia en el interior de China

El IPCVA desarrolla nuevas acciones de promoción en Nanjing, con actividades gastronómicas en un hotel y capacitaciones para estudiantes de cocina. La iniciativa busca fortalecer el reconocimiento del producto argentino y generar oportunidades comerciales en distintas regiones del mercado chino.