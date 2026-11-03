El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) participará, junto con catorce empresas exportadoras, en la China International Import Expo (CIIE), que se realizará del 5 al 10 de noviembre en Shanghái. Se trata de la última gran feria internacional del año para la carne vacuna argentina.
La carne argentina cierra el año en China, su principal mercado de exportación
El IPCVA participará junto con catorce empresas exportadoras en la CIIE de Shanghái, una de las mayores exposiciones comerciales del mundo. China concentra el 61% del volumen de las exportaciones argentinas de carne vacuna y generó ingresos por más de 1.525 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026.
La CIIE es una de las mayores plataformas comerciales del mundo y reunirá a más de 4.100 expositores internacionales, con la participación de representantes de 162 países, regiones y organizaciones internacionales.
La presencia del IPCVA y las empresas frigoríficas adquiere especial relevancia por el peso determinante de China en el comercio exterior de carne vacuna argentina.
“Estamos próximos a empezar la última gran feria del año que nos permite hacer un balance del 2026 pero también visualizar lo que viene para el 2027”, comentó Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA.
“Una feria que también tiene sus rasgos especiales, porque ya tanto Australia como Brasil cumplieron su cuota y a la Argentina le queda todavía un saldo por cumplir”, agregó.
“Esperamos seguir impulsando el consumo de carne argentina a este mercado que representa el 60% de las exportaciones”, concluyó.
Nuevos cupos y aranceles chinos
De acuerdo con el informe de exportaciones elaborado por el Instituto, durante los primeros nueve meses de 2026 se enviaron al gigante asiático más de 331 mil toneladas de carne vacuna y huesos bovinos, que representaron el 61% del volumen total exportado. En términos de divisas, las ventas a China alcanzaron los 1.525,8 millones de dólares, equivalentes al 40,8% del valor de las exportaciones del sector.
Aunque los volúmenes enviados a ese destino registraron una disminución interanual del 7,6%, la facturación aumentó un 14,2%, impulsada por la mejora de los precios internacionales. De hecho, el valor promedio de exportación a China durante septiembre alcanzó los 4.842 dólares por tonelada, un 20,6% superior al registrado en el mismo mes de 2025.
China continúa siendo el mayor importador mundial de carne vacuna y un destino decisivo para los principales países exportadores, especialmente Brasil, Argentina, Australia y Uruguay.
Sin embargo, el mercado atraviesa una etapa de reacomodamiento, caracterizada por una mayor competencia internacional, cambios en los flujos comerciales y medidas de protección para la producción ganadera local.
Desde comienzos de 2026, el gobierno chino aplica un sistema de cupos de importación por país, con aranceles adicionales del 55% para los volúmenes que superen los límites establecidos. La medida ya impactó sobre grandes proveedores, especialmente Brasil y Australia.
En este contexto, la participación argentina en la CIIE representa una oportunidad para consolidar las relaciones comerciales con los importadores chinos, fortalecer el posicionamiento de la marca Argentine Beef y continuar promoviendo la calidad de la carne vacuna argentina en un mercado de enorme importancia estratégica.
Las empresas
Las catorce empresas exportadoras que acompañarán al IPCVA en Shanghái son: Abuelo Julio/Friar, ArreBeef, Bustos y Beltrán, Compañía Bernal, Compañía Central Pampeana, Frigolar, Frigorífico Bermejo, Frigorífico Forres Beltrán, Frigorífico Gorina, Frigorífico Rioplatense, Frimsa, Grupo Lequio, Offal Exp y Tomasello.
La participación en la CIIE marcará el cierre del calendario internacional de promoción del IPCVA, con el objetivo de consolidar mercados, generar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la presencia de la carne vacuna argentina en los principales destinos del mundo.