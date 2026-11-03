Ganadería

La carne argentina cierra el año en China, su principal mercado de exportación

El IPCVA participará junto con catorce empresas exportadoras en la CIIE de Shanghái, una de las mayores exposiciones comerciales del mundo. China concentra el 61% del volumen de las exportaciones argentinas de carne vacuna y generó ingresos por más de 1.525 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026.