Maizar

Maizar renovó su conducción: Luis María Urriza es el nuevo presidente de la entidad

El ingeniero agrónomo y productor agropecuario fue elegido por la asamblea general ordinaria de la entidad en reemplazo de Federico Zerboni, quien finalizó su mandato. La nueva conducción tendrá entre sus objetivos fortalecer la articulación público-privada, impulsar inversiones y ampliar la transformación de granos en alimentos, carnes y bioenergía.