Luis María Urriza fue elegido nuevo presidente de Maizar, la Asociación Maíz y Sorgo Argentino, durante la asamblea general ordinaria de la entidad realizada el 30 de octubre. De esta manera, reemplazará a Federico Zerboni, quien concluyó su mandato luego de cuatro años al frente de la institución.
Maizar renovó su conducción: Luis María Urriza es el nuevo presidente de la entidad
El ingeniero agrónomo y productor agropecuario fue elegido por la asamblea general ordinaria de la entidad en reemplazo de Federico Zerboni, quien finalizó su mandato. La nueva conducción tendrá entre sus objetivos fortalecer la articulación público-privada, impulsar inversiones y ampliar la transformación de granos en alimentos, carnes y bioenergía.
Urriza integra el Consejo Directivo de Maizar en representación de CREA. Es ingeniero agrónomo, cuenta con un MBA y se desempeña como productor agropecuario.
Entre sus antecedentes profesionales se destacan su paso por la Subsecretaría de Agricultura de la Nación, la vicepresidencia de Argentrigo y su actividad docente en la Maestría en Evaluación de Proyectos Agroindustriales de la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA).
La nueva conducción estará integrada por Víctor Accastello, de ACA, como vicepresidente primero, y Lisandro Galíndez, de Syngenta, como vicepresidente segundo.
Alfredo Paseyro, de ASA, ocupará la secretaría, acompañado por Andrés Beibe, de Vylor, como prosecretario. En tanto, Santiago del Carril, de Allaria Agro, será el tesorero y Federico Zerboni, de Zerboni SRL, continuará en la comisión como protesorero.
Una agenda enfocada en la articulación y las inversiones
Al asumir el cargo, Urriza agradeció la confianza del Consejo Directivo y planteó como prioridad continuar fortaleciendo los vínculos entre los distintos actores de las cadenas del maíz y el sorgo.
"El objetivo para este nuevo período es continuar articulando las redes que conforman el maíz y el sorgo, incluyendo la interacción público-privada, para concretar cada vez más y mejor sus potencialidades", expresó.
El flamante presidente destacó que ambos cultivos tienen margen para incrementar su producción y avanzar en una mayor industrialización en origen, mediante la transformación de granos en carnes, alimentos y bioenergía.
"Ambas cadenas de cultivos tienen condiciones para producir más, transformar más granos en carnes, alimentos y bioenergía cerca de donde se cosechan, y llegar a nuevos mercados", sostuvo.
En ese sentido, consideró que el desarrollo del sector requiere condiciones que permitan planificar inversiones a largo plazo y una agenda de trabajo compartida entre el ámbito público y el privado.
"Para ello, se necesitan reglas que permitan planificar más allá de una campaña y una agenda compartida entre el sector privado y el sector público capaz de propiciar inversiones", agregó.
El balance de la gestión anterior
Durante los cuatro años de gestión de Federico Zerboni, Maizar amplió su participación institucional y sus espacios de vinculación con distintos ámbitos de decisión. Entre los principales avances se destacó el fortalecimiento del trabajo con los gobiernos nacional y provinciales, así como la participación en el Congreso de la Nación a través del Comité Ejecutivo Agrobioindustrial.
En el plano internacional, la entidad profundizó su participación en MAIZALL, la alianza que reúne a organizaciones representativas de los principales países productores y exportadores de maíz.
Además, durante ese período se impulsaron proyectos técnicos y productivos en diferentes regiones del país, con el propósito de mejorar la competitividad y aprovechar el potencial de las cadenas del maíz y el sorgo.
Con la llegada de Urriza a la presidencia, Maizar inicia una nueva etapa con el desafío de consolidar esos espacios de articulación, promover inversiones y ampliar las oportunidades de agregado de valor, en un escenario en el que la transformación de granos en origen aparece como uno de los principales caminos para fortalecer la competitividad agroindustrial argentina.