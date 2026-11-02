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Liquidación de divisas cayó 10% en octubre

Sumaron U$S 2.880 millones, de acuerdo con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

La soja seguirá siendo uno de los cultivos clave del sector por su aporte a la liquidación de divisas. Fuente: El LitoralLa soja seguirá siendo uno de los cultivos clave del sector por su aporte a la liquidación de divisas. Fuente: El Litoral
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La liquidación de divisas del sector agroindustrial fue de U$S 2.880 millones de dólares en el mes de octubre, 10% menos que en setiembre de 2026 y acumula un total de U$S 25.156 millones en los primeros diez meses del año, de acuerdo con la información difundida por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

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Los datos están contenidos en el informe publicado este lunes donde detallan el volumen de las ventas al exterior del sector que representan el 48% de las exportaciones argentinas que, pese al récord de los precios en los términos del intercambio, están un 14% por debajo del monto acumulado los primeros 10 meses de 2025.

FILE PHOTO: A load of soybeans is dumped into an elevator hopper during harvest season at Deerfield AG Services grain elevator facility in Massillon, Ohio, US, October 7, 2021. Picture taken October 7, 2021. REUTERS/Dane Rhys/File PhotoImagen ilustrativa. REUTERS/Dane Rhys

En septiembre 2026 las empresas habían liquidado US$ 3.228 millones, un 17% más que en agosto (US$ 2.750 millones). El maíz fue el principal impulsor, por el aumento de las ventas de los productores a la exportación.

“El mes de octubre se caracterizó por un flujo de ventas y embarques de maíz, así como una molienda de soja de exportación sostenida, acompañada por despachos de trigo de cosecha 25/26 en una ventana de oportunidad frente al contexto internacional propicio y que comparado con octubre de 2025 este mes significó un aumento del 157%”, dice el informe.

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La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), estima que el agro liquidará este año unos US$ 34.900 millones y proyectó para el año próximo un récord de US$ 42.200 millones, apoyado en precios internacionales altos y condicionado a que acompañe el clima.

• Las previsiones se apoyan en los términos de intercambio récord que tiene Argentina, los más altos en casi 80 años y mostraron su segundo máximo desde 1900 producto del fuerte aumento de los precios de la energía tras la guerra entre Estados Unidos e Irán.

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