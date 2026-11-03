Fortalece su presencia en los mercados internacionales

Argentina lidera las exportaciones mundiales de seis productos agroindustriales

Un relevamiento basado en datos de comercio internacional de Naciones Unidas determinó que 52 productos argentinos se ubicaron entre los 20 primeros puestos del ranking mundial durante 2025. Entre ellos se destacan el aceite de girasol, la soja, la yerba mate, el maní, el maíz, la carne vacuna y el trigo. Además, 26 productos alcanzaron posiciones entre los cinco principales exportadores.