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Fortalece su presencia en los mercados internacionales

Argentina lidera las exportaciones mundiales de seis productos agroindustriales

Un relevamiento basado en datos de comercio internacional de Naciones Unidas determinó que 52 productos argentinos se ubicaron entre los 20 primeros puestos del ranking mundial durante 2025. Entre ellos se destacan el aceite de girasol, la soja, la yerba mate, el maní, el maíz, la carne vacuna y el trigo. Además, 26 productos alcanzaron posiciones entre los cinco principales exportadores.

Girasol, soja, carne y trigo: los productos argentinos que lideran el comercio mundialGirasol, soja, carne y trigo: los productos argentinos que lideran el comercio mundial
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Argentina mejoró su posicionamiento en el comercio agroindustrial internacional durante 2025, con más de 50 productos ubicados entre los primeros 20 puestos del ranking mundial de exportaciones.

El relevamiento, difundido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, muestra la presencia de distintas cadenas productivas argentinas en los mercados internacionales y consolida al país como uno de los principales proveedores globales de alimentos y materias primas.

El análisis se realizó sobre los datos de comercio exterior correspondientes al cierre de 2025, publicados por COMTRADE, la base estadística de las Naciones Unidas que reúne información sobre el intercambio comercial entre países.

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De acuerdo con el informe, 26 productos agroindustriales argentinos se ubicaron entre los cinco primeros puestos como exportadores mundiales, mientras que otros 52 alcanzaron posiciones dentro de los primeros 20 lugares. Los resultados comprenden productos de más de 35 cadenas de valor y distintas regiones del país.

Girasol, soja, yerba mate y maní: Argentina lidera los rankings mundiales

Entre los principales avances se destaca el posicionamiento de Argentina en el primer puesto mundial como exportador de productos derivados del girasol, soja, yerba mate, maní, aceite esencial de limón y jugo de limón.

En el caso de la yerba mate, el país ascendió del segundo al primer lugar, mientras que otros productos también mejoraron su participación en el comercio internacional.

Farmer Pablo Piragi of the indigenous community Ache shows grains, as Paraguay's 2025/26 soybean crop is on track to exceed 10 million tons and could become the largest in the country's history, analysts and producers said, with the key summer harvest approaching its final phase, in Puerto Barra near Naranjal, Paraguay February 2, 2026. REUTERS/Cesar OlmedoGirasol, soja, carne y trigo: los productos argentinos que lideran el comercio mundial

En el tercer puesto del ranking aparecen el maíz, el sorgo, los porotos, el ajo, la ciruela seca, el mosto de uva, las merluzas congeladas y los porotos de soja.

Estos resultados reflejan la diversidad de la oferta exportadora argentina, que combina productos agrícolas tradicionales con alimentos elaborados y especialidades regionales.

Carne vacuna, trigo, vino y miel, entre los productos destacados

El relevamiento también identificó una importante cantidad de productos argentinos ubicados entre los diez principales exportadores mundiales.

En ese grupo se encuentran la carne vacuna, el vino, la miel, las peras, la carne equina, la lana sucia, las preparaciones de durazno, el jugo de naranja y el aceite de oliva.

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También aparecen el trigo, los garbanzos, el té, las aceitunas, las pasas de uva, la alfalfa y los frutos secos, entre otros productos.

La diversidad de rubros incluidos en el ranking evidencia el alcance territorial y productivo de la agroindustria nacional, con cadenas que generan valor agregado, empleo y actividad económica en distintas provincias.

Tecnología, apertura de mercados y competitividad exportadora

Desde la Secretaría de Agricultura atribuyeron la mejora en el posicionamiento internacional a una combinación de factores vinculados con las condiciones comerciales, la apertura de destinos y las inversiones realizadas por el sector productivo.

Entre las medidas mencionadas se encuentran la eliminación y reducción de derechos de exportación, la simplificación de trámites administrativos y la eliminación de regulaciones consideradas innecesarias. También se destacó la apertura de más de 600 mercados internacionales.

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A estos factores se suman las inversiones de productores y empresas agroindustriales en tecnología, infraestructura y mejoras en los procesos productivos.

El desempeño registrado durante 2025 muestra la capacidad de las distintas cadenas argentinas para competir en los mercados internacionales. Con más de 50 productos entre los 20 principales exportadores mundiales, la agroindustria continúa siendo uno de los componentes centrales de la inserción comercial del país.

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