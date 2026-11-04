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Luego de tres años

Argentina recuperó el acceso al mercado europeo para exportar sebo animal

El SENASA incorporó al establecimiento Nº 263 al listado de plantas habilitadas para exportar este subproducto de origen animal. La autorización permite retomar los envíos a la Unión Europea, un mercado al que Argentina no exportaba sebo desde noviembre de 2023.

La industria frigorífica recupera una oportunidad comercial en el mercado europeo La industria frigorífica recupera una oportunidad comercial en el mercado europeo
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Argentina recuperó la posibilidad de exportar sebo animal incomestible a la Unión Europea (UE), luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) incorporara al establecimiento Nº Oficial 263 al listado de plantas autorizadas para operar con ese mercado.

SeboLa industria frigorífica recupera una oportunidad comercial en el mercado europeo

La habilitación, representa la recuperación de un destino comercial al que no se registraban envíos de este subproducto desde noviembre de 2023.

El sebo incomestible es un subproducto de origen animal obtenido durante el procesamiento de la hacienda y utilizado en distintas actividades industriales. Su comercialización permite aprovechar materiales derivados de la faena que no se destinan al consumo humano.

Más oportunidades para la industria frigorífica

La incorporación de la planta al listado europeo amplía las alternativas comerciales para el sector frigorífico argentino y abre la posibilidad de valorizar un subproducto de la actividad ganadera.

La recuperación de este mercado también representa una oportunidad para diversificar los destinos de exportación y mejorar el aprovechamiento integral de los animales procesados en los establecimientos industriales.

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La autorización alcanza al establecimiento Nº 263, que quedó incluido entre las plantas habilitadas para enviar sebo incomestible a los países que integran la Unión Europea.

Requisitos sanitarios para acceder a los mercados internacionales

El acceso al mercado europeo requiere cumplir con las condiciones sanitarias y los procedimientos de control establecidos por las autoridades comunitarias para este tipo de productos.

En ese marco, el SENASA interviene en la fiscalización de los establecimientos y en la certificación sanitaria de las exportaciones, de acuerdo con las exigencias del destino.

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La nueva habilitación se suma a las gestiones orientadas a recuperar y ampliar mercados internacionales para los productos y subproductos de origen animal argentinos, en un contexto en el que el aprovechamiento de los derivados de la faena constituye una alternativa para agregar valor a la producción.

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