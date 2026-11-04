Ganadería

Mayor oferta de novillos presiona sobre los precios y modifica la dinámica del mercado ganadero

En octubre se trasladaron a faena 1.042.400 bovinos, un 10% menos que en igual mes de 2025. Sin embargo, los envíos de novillos aumentaron un 7% interanual, en un comportamiento atípico para esta época del año. El ROSGAN advierte que el mayor encierre en feedlots, la salida de hacienda de las islas y la competencia de Brasil agregan presión sobre los valores de esta categoría.