Agricultura

Maíz: la chicharrita se mantiene en niveles muy bajos y anticipa un escenario favorable para la siembra tardía

El relevamiento de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, correspondiente a la segunda mitad de octubre, registró niveles bajos de la plaga en las principales regiones maiceras. El escenario es favorable de cara al inicio de la siembra tardía, aunque los especialistas insisten en eliminar los maíces voluntarios y sostener los controles a campo.