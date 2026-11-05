La cadena triguera consolida su crecimiento

La molienda de trigo alcanzó su mayor nivel en 12 campañas y superó los 5,6 millones de toneladas

La industria molinera procesó 5,63 millones de toneladas entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, un 2,8% más que en igual período del ciclo anterior. El resultado se da en una campaña que también registró un récord de producción, con 27,9 millones de toneladas, y un fuerte crecimiento de las exportaciones de trigo y harina.