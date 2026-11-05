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La cadena triguera consolida su crecimiento

La molienda de trigo alcanzó su mayor nivel en 12 campañas y superó los 5,6 millones de toneladas

La industria molinera procesó 5,63 millones de toneladas entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, un 2,8% más que en igual período del ciclo anterior. El resultado se da en una campaña que también registró un récord de producción, con 27,9 millones de toneladas, y un fuerte crecimiento de las exportaciones de trigo y harina.

Trigo: la molienda creció 2,8% y alcanzó su mayor volumen en más de una décadaTrigo: la molienda creció 2,8% y alcanzó su mayor volumen en más de una década
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La cadena triguera argentina registró un desempeño destacado durante la campaña 2025/26, con nuevos máximos tanto en la producción como en la actividad industrial. Entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, la molienda de trigo acumuló 5.633.125 toneladas, el mayor volumen para ese período de los últimos 12 años.

ELLITORAL_139064 | PREVÉN UN AUMENTO DEL PAN. A raíz de la expectativa de lo que pueda pasar con el tipo de cambio a partir de un nuevo gobierno nacional y de la estrategia que asumirá en la comercialización de los productos del campo -sorgo, maíz y trigo- se ha abierto una puerta en la que los productores saben que el trigo va a aumentar a partir de diciembre , dijo René Mangiaterra, presidente del Molino Matilde. Esta semana, panaderos locales advirtieron que el precio podría incrementarse 10% en los próximos días.Trigo: la molienda creció 2,8% y alcanzó su mayor volumen en más de una década

De acuerdo con los datos difundidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el volumen procesado representó un crecimiento del 2,8% respecto de las 5.476.463 toneladas registradas en el mismo período de la campaña anterior. Además, se ubicó un 8,2% por encima del promedio de los últimos diez años.

El resultado refleja el dinamismo de la actividad industrial y se inscribe en un ciclo triguero que alcanzó niveles históricos de producción y exportación, con una mayor disponibilidad de materia prima para abastecer tanto al mercado interno como a los destinos internacionales.

Una campaña con producción récord

La campaña 2025/26 finalizó con una producción de 27,9 millones de toneladas de trigo, un máximo histórico, sobre una superficie sembrada de 6,97 millones de hectáreas.

Trigo: la molienda creció 2,8% y alcanzó su mayor volumen en más de una décadaTrigo: la molienda creció 2,8% y alcanzó su mayor volumen en más de una década

Para el ciclo 2026/27, las estimaciones oficiales proyectan una superficie implantada de 6,6 millones de hectáreas, lo que representa una reducción respecto del área del ciclo anterior.

Las exportaciones también alcanzaron niveles históricos

El desempeño de la producción tuvo su correlato en el comercio exterior. Durante la campaña 2025/26, los embarques de trigo alcanzaron niveles históricos, con una proyección de 18,5 millones de toneladas.

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Hasta septiembre de 2026, las exportaciones acumulaban 15,94 millones de toneladas, de acuerdo con los registros oficiales.

Crecieron los envíos de harina de trigo

La recuperación también se reflejó en las exportaciones de productos industrializados. Entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, los envíos de harina de trigo rondaron las 450.000 toneladas.

La cifra representó un incremento del 14% en comparación con igual período de la campaña anterior y se ubicó un 27% por encima del promedio de las últimas cuatro campañas.

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Estos indicadores muestran una evolución favorable de la cadena triguera, tanto en la producción primaria como en la industrialización y la inserción internacional de sus derivados.

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