La región núcleo recibió lluvias de hasta 130 milímetros y el granizo puso en riesgo miles de hectáreas

Un relevamiento preliminar de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) identificó unas 15.600 hectáreas alcanzadas por tormentas.

Un relevamiento preliminar de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) identificó unas 15.600 hectáreas alcanzadas por tormentas.

Mirá también

La molienda de trigo alcanzó su mayor nivel en 12 campañas y superó los 5,6 millones de toneladas

Mirá también

Ganadería 360°: San Justo reunirá a especialistas para analizar los desafíos de la producción y los mercados

Mirá también

Semana de marcada variabilidad climática: lluvias escasas y temperaturas de hasta 40 grados en el norte santafesino

Mirá también

La Sociedad Rural de Rosario cuestionó las tasas rurales y pidió que se justifiquen los costos