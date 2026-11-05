Perspectiva agroclimática

Semana de marcada variabilidad climática: lluvias escasas y temperaturas de hasta 40 grados en el norte santafesino

La perspectiva agroclimática de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para el período del 5 al 11 de noviembre anticipa precipitaciones concentradas en el este del NOA, el Chaco y el norte de la Mesopotamia.