Estados Unidos, Reino Unido y Alemania entre los principales destinos

Las exportaciones equinas crecieron 14% interanualmente en los primeros 9 meses del año

Las exportaciones argentinas de equinos continúan mostrando una evolución positiva. Los indicadores reflejan el dinamismo de la actividad y su capacidad para generar divisas, consolidando la presencia argentina en los mercados internacionales.