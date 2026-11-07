Las exportaciones de equinos argentinos registraron un crecimiento durante los primeros nueve meses de 2026, tanto en el volumen de animales comercializados como en el ingreso de divisas.
Las exportaciones equinas crecieron 14% interanualmente en los primeros 9 meses del año
Las exportaciones argentinas de equinos continúan mostrando una evolución positiva. Los indicadores reflejan el dinamismo de la actividad y su capacidad para generar divisas, consolidando la presencia argentina en los mercados internacionales.
Según datos de la Coordinación de Equinos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, elaborados sobre la base de estadísticas del INDEC, entre enero y septiembre se exportaron 2.920 animales, lo que representa un incremento interanual del 14%.
La evolución también se reflejó en el valor económico de las operaciones.
Durante ese período, el valor FOB acumulado de las exportaciones alcanzó los 19 millones de dólares, frente a los 17,5 millones registrados en los primeros nueve meses de 2025. De esta manera, el sector consiguió una mejora interanual del 8% en el ingreso generado por sus ventas externas.
Los indicadores muestran un desempeño positivo para la actividad, con un crecimiento en la cantidad de animales enviados al exterior y una mayor facturación por las operaciones comerciales.
Mayor valor promedio por animal exportado
Uno de los datos destacados del informe oficial corresponde al comportamiento de los valores de exportación durante septiembre. En ese mes, el valor FOB promedio por animal se ubicó en aproximadamente 13.774 dólares, mientras que en septiembre de 2025 había sido de 11.272 dólares.
La comparación representa una mejora interanual del 22% en el valor promedio por equino exportado, un indicador que refleja una evolución favorable de los precios obtenidos por el sector en los mercados internacionales.
Este comportamiento complementa el crecimiento registrado en el volumen de animales comercializados y en el valor total de las exportaciones acumuladas durante el año.
Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, entre los principales destinos
Al cierre de septiembre, la Argentina había alcanzado un total de 27 destinos de exportación para sus equinos, lo que evidencia la presencia de la actividad en distintos mercados internacionales.
La diversidad de destinos constituye un aspecto importante para el desarrollo de la actividad, ya que permite ampliar las oportunidades comerciales y fortalecer la inserción internacional del sector equino nacional.
Entre los principales compradores se destacaron Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, tres mercados relevantes para la comercialización de animales argentinos.
Un sector con presencia en los mercados internacionales
Los resultados difundidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca muestran que la actividad equina mantiene una evolución favorable en materia de comercio exterior durante 2026.
El incremento del 14% en la cantidad de animales exportados, junto con la suba del 8% en el valor FOB acumulado y la mejora del 22% en el precio promedio registrado en septiembre, reflejan el crecimiento de los indicadores comerciales del sector.
Con 27 destinos alcanzados y mercados como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania entre sus principales compradores, la producción equina argentina continúa consolidando su participación en el comercio internacional.