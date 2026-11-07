Informe de la BCR

Trigo, soja y maíz: las claves del mercado agrícola argentino ante un escenario internacional cambiante

En soja, las exportaciones mantienen un ritmo firme, aunque crecen las compras externas de poroto y caen las cotizaciones. El maíz, por su parte, sostiene un importante dinamismo exportador, pero enfrenta una elevada disponibilidad interna y precios en retroceso.